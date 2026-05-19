София ще посрещне достойно „Евровизия 2027″, убеден е Васил Терзиев

София ще се справи отлично с домакинството на „Евровизия 2027“. Това заяви кметът на столицата Васил Терзиев преди празненството за победата на DARA на тазгодишния конкурс. По думите му, столицата има капацитета да организира събитието на високо ниво и вече започва подготовка за посрещането на гости, журналисти и делегации от цял свят.

Терзиев обясни, че предстои сериозна работа по инфраструктурата, логистиката и организацията около конкурса, като акцент ще бъде поставен върху цялостното преживяване за посетителите. Той отбеляза, че подготовката няма да се ограничи само до залата, а ще обхване целия град.

Кметът коментира и емоционалното посрещане на DARA в София след историческата победа на България на Евровизия 2026. Празненството на площад площад „Княз Александър I“ е организирано от Столичната община и Българската национална телевизия.