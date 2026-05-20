Какво се случва с бъбреците ви, когато сте дехидратирани

Макар да има много начини да подкрепите бъбреците си, експертите са единодушни, че добрата хидратация е едно от най-важните неща. Разговаряхме с трима специалисти по бъбречно здраве, за да разберем какво се случва с бъбреците при дехидратация и какви лесни съвети могат да помогнат.

Кръвотокът към бъбреците намалява

Бъбреците филтрират около 200 литра кръв всеки ден и разчитат силно на водата, за да поддържат стабилен кръвоток.

Когато нивата на хидратация спаднат, кръвта става по-концентрирана с отпадъчни вещества и през бъбреците преминава по-малко количество кръв.

„Бъбреците реагират, като се опитват да задържат възможно най-много вода, което означава, че концентрират урината и работят по-усилено, за да поддържат баланса“, казва Ернандес.

Ако бъбреците не могат ефективно да филтрират отпадъците, може да се развие остро бъбречно увреждане (AKI), което понякога води до трайни поражения.

Макар всеки да може да получи бъбречно увреждане вследствие на дехидратация, „рискът от AKI, предизвикано от обезводняване, е по-висок при хора, които редовно приемат нестероидни противовъзпалителни лекарства (NSAIDs)“, казва д-р Тим Пфледерер.

Могат да се образуват бъбречни камъни

Ако някога сте имали бъбречен камък, вероятно бихте направили всичко, за да избегнете повторение на това преживяване.

Подобно на истинските камъни, минералите и солите в урината могат да се слепят и да образуват твърди образувания, от размера на песъчинка до, в редки случаи, големината на топка за голф.

„Когато урината стане силно концентрирана, минерали като калций и оксалат са по-склонни да кристализират и да образуват камъни“, казва Ернандес.

Ако имате лична или семейна история с бъбречни камъни, д-р Пфледерер препоръчва да пиете много вода всеки ден.

Пиенето на поне 2,5 литра вода дневно (около 85 течни унции) може да помогне за предотвратяване на образуването на камъни, като поддържа урината и минералите, образуващи камъни, разредени.

Повишен риск от инфекция на пикочните пътища

Жените от всички възрасти, както и възрастните хора, са с по-висок риск от развитие на инфекция на пикочните пътища (UTI).

UTI възникват, когато бактерии се прикрепят и размножават по лигавицата на пикочните пътища, което води до инфекция и потенциални бъбречни усложнения, ако не се лекува.

Макар дехидратацията да не причинява директно UTI, тя увеличава вероятността за възникването ѝ.

„Когато количеството урина намалее поради дехидратация, бактериите имат повече време да се прикрепят към лигавицата на пикочните пътища и да се размножават, което увеличава риска от инфекция, която може да увреди бъбречната тъкан“, казва Пфледерер.

Повечето инфекции на пикочните пътища лесно се лекуват с антибиотици, но честите инфекции могат да увеличат риска от бъдещи бъбречни усложнения.

„Това, което много хора не осъзнават, е, че хроничните, повтарящи се инфекции могат с времето да причинят продължително възпаление и белези в бъбреците, което може да допринесе за развитието или прогресирането на хронично бъбречно заболяване“, казва Ернандес.

Съвети за добра хидратация

Пиенето на вода звучи лесно, но за много хора не е толкова просто. За да поддържате добра хидратация за здравето на бъбреците и организма като цяло, опитайте някои от следните стратегии:

„Яжте“ течностите си. Макар напитките да осигуряват повечето течности, около 20% идват от храната. Пресните плодове и зеленчуци като диня, маруля, краставици и ягоди съдържат до 90% вода.

Добавете вкус. Ако ви е трудно да пиете обикновена вода, опитайте да я овкусите с плодове, зеленчуци, билки или специални ароматизатори за вода.

Съобразявайте приема с времето и активността. Количеството вода, от което имате нужда в хладен и спокоен ден, е различно от това в горещ и активен ден. Ако губите течности чрез потене или заболяване, компенсирайте ги.

Дръжте вода под ръка. Най-лесният начин да увеличите приема на течности е винаги да имате бутилка с вода наблизо. Направете носенето на бутилка за многократна употреба навик.



Бъбреците работят непрекъснато, за да поддържат тялото ви в баланс. Поддържането на добра хидратация подпомага кръвотока и помага за предотвратяване на бъбречни камъни и инфекции на пикочните пътища, което я прави един от най-лесните начини да защитите бъбреците си.

Експертите препоръчват да давате приоритет на водата и храните, богати на вода, като плодове и зеленчуци, както и да носите бутилка за многократна употреба и да адаптирате приема на течности според активността и времето. Като превърнете хидратацията в ежедневен навик, можете да помогнете на бъбреците си да функционират по най-добрия начин.

