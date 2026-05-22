ББР работи за дългосрочното развитие на българското производство

Деляна Иванова, председател на Надзорния съвет на ББР

Българската банка за развитие (ББР) активно подкрепя българското земеделие, растениевъдство, животновъдство и всички български производства, които са двигател на националната икономика. Чрез своите финансови инструменти – гаранционни схеми, инвестиционни и оборотни кредити и лизинг, банката предлага навременни и ефективни решения за подкрепа на отделни сектори в периоди на предизвикателства и кризи.

Това заяви Деляна Иванова, председател на Надзорния съвет на ББР, по време на откриването на 14-ия Национален събор на овцевъдите, който се провежда от 22 до 24 май край Петропавловския манастир в област Велико Търново. В събитието участват фермери, животновъди и производители от цялата страна.

Иванова подчерта, че

целта на банката е повече български производители да получат достъп до навременно финансиране,

което да им позволи да инвестират, да разширяват дейността си и да повишат своята конкурентоспособност.

Председателят на Надзорния съвет припомни, че през миналата година ББР стартира специализиран продукт, насочен към българските производители, с който се улесняват процесите по доставка на суровини, производство и реализация на пазара чрез организации и групи на производители. По думите ѝ инициативата е предизвикала сериозен интерес, като към момента в нея участват основно млекопроизводители.

„Ще продължим да развиваме този инструмент, така че да може да обслужва и подпомага още по-широк кръг производители“, заяви Иванова.

Тя отбеляза още, че

банката предлага разнообразни финансови продукти и гаранционни схеми,

чрез които подкрепя както инвестиционните, така и оборотните нужди на компаниите.

Според Иванова, чрез банката държавата може да създава финансови продукти, които да бъдат активни, устойчиви и насочени към стабилното и дългосрочно развитие на българското производство.

До момента чрез инструментите на Групата на ББР са подкрепени над 1100 предприятия с повече от 1650 кредита на обща стойност над 200 млн. евро. Предстои разработването на нови иновативни и устойчиви финансови решения в подкрепа на българските производители и развитието на аграрния сектор.

