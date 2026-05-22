Париж отдаде почит на Кристо и Жан – Клод с инталация върху най-старият мост Pont Neuf

Най-старият мост в Париж – Pont Neuf, временно се превърна в огромна каменна пещера в нов мащабен арт проект на френския артист JR. Но зад впечатляващата инсталация се крие и специална почит към българския художник Кристо и съпругата му Жан-Клод.

JR, често наричан „френския Banksy“, е покрил моста с огромна надуваема конструкция, която прилича на гигантска скала, издигаща се над река Сена. Проектът носи името La Caverne du Pont Neuf и превръща 400-годишния мост в сюрреалистична „пещера“ от плат и въздух.

Артистът казва, че идеята му е да върне усещането за природа и камък в сърцето на Париж. Отдалеч мостът изглежда така, сякаш е изчезнал под огромна праисторическа скала, а арките му приличат на тъмни входове към пещера.

Инсталацията обаче е не само визуален спектакъл, а и директен поклон към Кристо. Именно на същия мост през 1985 г. Кристо и Жан – Клод създават една от най-известните си творби – опаковат Pont Neuf със златист плат в проект, който тогава привлича милиони посетители и остава в историята на съвременното изкуство.

„Трудно е да правиш нещо след тях“, признава JR. Според артиста, неговата „пещера“ е начин отново да накара хората да спрат, да погледнат града по различен начин и да преживеят моста като произведение на изкуството – точно както Кристо и Жан – Клод са направили преди 40 години.

Конструкцията е дълга 120 метра и висока 18 метра, но е изградена почти изцяло от въздух и плат. Посетителите ще могат да преминават през тъмен тунел вътре в инсталацията, който символизира пътуване „от тъмнината към светлината“.

JR обяснява, че проектът е вдъхновен и от алегорията за пещерата на Plato – идеята, че хората често приемат илюзията за реалност. Според него днешните „пещери“ са социалните мрежи и екраните на телефоните.

Инсталацията ще бъде отворена от 6 до 28 юни и ще съвпадне с Paris Fashion Week и арт фестивала Nuit Blanche. След края ѝ конструкцията ще бъде премахната, а Pont Neuf ще изглежда отново както преди – точно както се случва и след легендарния проект на Кристо и Жан – Клод през 1985 година.