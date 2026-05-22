Има два проблема при запазването на училищата в малките населени места, призна министър Вълчев

Ще полагаме всички усилия, за да запазим училищата в малките населени места, които са застрашени от затваряне, увери образователният министър Георги Вълчев по време на парламентарния контрол в отговор на питане на депутата Ангел Янчев от „Възраждане“. В същото време той призна, че има два проблема, които пречат за осъществяването на това намерение.

Първият е, че решенията за закриванията се взимат първоначално от общинските съвети в отделните населени места. Вторият е, че има един праг, отвъд който не може да се предлага качествено образование – става въпрос за случаи, когато има паралелки, които наподобяват старата взаимоучителна метода, а по-конкретно в тях се обучават заедно ученици от втори до пети, шести клас. В същото време Георги Вълчев увери, че ще проведе срещи с представителите на онези общини, които срещат затруднения, за да се положат всички усилия училищата да се запазят.

Попитан за случващото се в частното училище „Космос“, министърът обясни, че предшественикът му – Сергей Игнатов е направил проверка и е изпратил резултатите от нея до Прокуратурата и след нейните констатации, той ще предприеме необходимите мерки.

Коста Стоянов от „Възраждане“ попита за наредба, в която е записано, че при Националното външно оценяване учениците с обучителни трудности като дислекция, дисграфия, дискалкулия, диспраксия, дисфазия и др. могат да ползват специални образователни четци, но те не трябва да са свързани с облачното пространство. До него обаче достигнала информация, че четците, които били предложени на учениците с обучителни трудности, извън интернет мрежата не разполагали с програма за български език, а само с английски и китайски. Министърът призна, че в екипа му са го информирали, че има четци с български, които не са в облака, и струват 490 евро.

Министър Вълчев обяви, че през 2026 г. общо 63 зрелостници с обучителни трудности са заявили желание да ползват така наречените разумни улеснения при явяване на матурите, а 32 са се възползвали от тях при националното външно оценяване за 7 клас. Той уточни, че към момента не са му докладвали да е имало нарушения, но обеща, че ще направи проверка. Пое ангажимент, че при следващата кампания такъв проблем няма да има. Що се отнася до националното външно оценяване след 4 клас министър Вълчев обяви, че ще се направи анализ на формите, в които то преминава и е възможно да предложи промени, така че тези изпити да не се отразяват стресиращо нито върху системата, нито върху учениците.