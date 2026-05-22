Жителите на Албърта ще гласуват за отделяне от Канада на референдум на 19 октомври

Губернаторът на канадската провинция Албърта Даниел Смит обяви, че жителите ще бъдат помолени да гласуват за отделяне от Канада през октомври по време на референдум.

„Ще помоля нашето правителство да добави допълнителен въпрос към предварително обявеното гласуване на референдума на 19 октомври“, каза Смит във видеообръщение, излъчено от CBC.

Тя каза, че жителите ще бъдат попитани дали Албърта трябва да остане провинция на Канада или трябва да се започне правният процес, изискван от конституцията на страната, за провеждане на задължителен провинциален референдум.

На 5 май The Globe and Mail съобщи, че над 300 000 жители на Албърта са гласували в подкрепа на провеждането на референдум за отделяне от Канада. Необходими са 178 000 подписа, за да се разгледат условията за референдума, но са събрани много повече.

На 14 май съдия от Федералния съд Шейна Леонард блокира отделянето на Албърта от Канада,

твърдейки, че ръководството на региона не се е консултирало с представители на коренното население на страната. Даниел Смит, която подкрепяше продължаващото членство на провинцията в Канада, но отбеляза, че народът има право на референдум, критикува решението на съда и обеща да обжалва.

Албърта се присъединява към Канада през 1905 година.

През 40-те години на миналия век в региона са открити големи петролни запаси, но просперитетът му е задушен от федералните тарифи, което предизвиква народно недоволство. След това започва активно да се развива сепаратистко движение. През 70-те години на миналия век Албърта преживява бум на петродоларите, но по-голямата част от средствата продължават да отиват във федералното правителство, което само засилва сепаратисткото движение.

Политиката на бившия министър-председател (2015-2025 г.) Джъстин Трюдо за отказ от въглеводороди води до загуба на работни места в петролния сектор и оттегляне на няколко големи чуждестранни инвеститори от Албърта. Тарифната война между Вашингтон и Отава през 2025 г. засегна износа на петрол от Албърта, което допълнително подхрани недоволството сред жителите на региона от федералното правителство.