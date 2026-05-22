Кораборемонтен завод „Одесос“ плаща по 4 евро дивидент на акция за 2025 г.

От неразпределената печалба за минали години на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД – Варна за дивидент се разпределена сумата от 2 346 568 евро бруто, или по 4 евро бруто за акция. Решението е гласувано от редовното общо събрание на акционерите, проведено на 21 май.

Изплащането на дължимите суми започва на 25 юни чрез „Централен депозитар“ АД и „Алианц банк България“ АД.

Правото да получат дивидент имат акционерите, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на това заседание, или към 4 юни.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на „Българска фондова борса“, в резултат на които инвеститорът има право на дивидент, е 2 юни.

Акционерите са приели доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор за извършената проверка.

Членовете на съвета на директорите са освободени от отговорност за дейността им през миналата година. Освободени са всички дадени гаранции за добро управление на Златко Бакалов във връзка със заличаването му като член на борда.

Одобрени са и промени в управление на дружеството. За нов член на борда на Кораборемонтен завод „Одесос“ е избран Владислав Златков Бакалов с мандат до изтичане мандата на настоящия съвет на дружеството.

Общото събрание е определило размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите. На всеки от тях, в това число и на новоизбраният член,

ще бъде заплащано постоянно месечно възнаграждение в размер на 2800 евро.

Дадено е право на борда да определи допълнително постоянно месечно възнаграждение на изпълнителният директор на дружеството в размер на четирикратният размер на постоянното месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите на фирмата. На изпълнителния директор да бъдат заплащани и всички социални придобивки, заплащани на всички работници и служители на дружеството, като Коледна и Великденска заплата, ваучери за храна и други подобни. Срокът на така определените възнаграждения започва да тече от 1 юни 2026 г., до вземане на друго решение от общо събрание на акционерите на дружеството. Членовете на съвета на директорите трябва да внесат допълнителна гаранция за управление, в размер на трикратният размер на разликата във възнаграждението им.

От началото на годината акциите на КРЗ „Одесос“ вървят надолу, като минаха и през дъното от 100 евро, но после възстановиха част от стойността си. В момента те се търгуват на „Българска фондова борса“ по 103 евро. А това оценява компанията над 60 евро пазарна капитализация.

Кораборемонтният завод „Одесос“ АД – Варна плати дивидент от по 10 лева на акция от нетната печалба за 2024 година. Притежателите на такива книжа си разпределиха сумата от 5 866 420 лева от положителния финансов резултат.