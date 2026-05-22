7 често срещани грешки, които почти всеки допуска при използването на чесън

Съхраняването на чесън в хладилник, пърженето му твърде рано или използването на ситно нарязан чесън за маринати може да отнеме аромата му или да го направи изгорял и горчив.

Чесънът е основна съставка в повечето кухни, но неправилната му употреба може да намали вкуса и хранителната му стойност. Ето кои са най-честите грешки според кулинарното издание Tasting Table.

1. Съхраняване на чесъна в хладилник

Целите глави чесън не бива да се държат в хладилник, защото студената и влажна среда ускорява покълването, а сухият въздух кара скилидките да губят влага, да омекват и да губят вкус.

Най-добрият начин за съхранение е на стайна температура, на хладно и добре проветриво място, далеч от пряка слънчева светлина.

Мрежести торбички или бамбукови кошници са идеални, защото позволяват циркулация на въздуха.

2. Изхвърляне на чесън, който е позеленял

Много хора смятат, че чесънът, който позеленява в оцет или сосове, е токсичен. Всъщност това е естествена реакция между серните съединения в чесъна и киселините или минералите и не влияе нито на безопасността, нито на вкуса.

В Северен Китай „чесън Лаба“ е традиционен новогодишен специалитет, известен именно със своя нефритено зелен цвят и напълно безопасен за консумация.

3. Винаги да режете чесъна на ситно

Начинът, по който режете чесъна, директно влияе върху силата на вкуса му.

Колкото повече скилидките се раздробяват чрез счукване или ситно нарязване, толкова повече серни съединения се освобождават, а вкусът става по-остър и интензивен.

Вместо да използвате преса за чесън за всяко ястие, съобразявайте начина на рязане с рецептата:

счуканият чесън е подходящ за плътни сосове

ситно нарязаният чесън е добър за супи и пържени ястия

тънко нарязаният чесън дава по-мек вкус и е подходящ за зеленчукови ястия

4. Да не премахвате зелената кълновка

Зеленият кълн в по-старите скилидки не е токсичен, но обикновено е по-лют и горчив от останалата част.

При ястия с по-деликатен вкус или сурови сосове той може да развали послевкуса.

Препоръчително е да се отстранява преди готвене.

5. Използване на ситно нарязан чесън за мариноване на месо

Мариноването на месо за грил или тиган със ситно нарязан чесън често създава проблеми.

Малките парченца полепват по повърхността на месото, изгарят бързо и стават горчиви още преди месото да е готово.

По-добрият вариант е леко да смачкате скилидките, да използвате сока им за маринатата и след това да премахнете остатъците. Друг вариант е чесън на прах.

6. Добавяне на чесъна твърде рано в тигана

Честа грешка е чесънът да се сложи веднага щом мазнината загрее, а останалите продукти да се добавят по-късно.

Понеже чесънът съдържа малко влага и много естествени захари, той изгаря много бързо.

Когато се готви заедно с лук или месо, често почернява преди основните продукти да са готови.

Правилният подход е:

първо да се добавят лукът или зеленчуците когато почти са готови, да се сложи чесънът

На чесъна му трябват само около 30 секунди до 1 минута, за да освободи аромата си без да загори.

7. Пържене на чесън на силен огън

За да спестят време, някои хора пържат чесъна на висока температура.

Това води до изгаряне отвън, преди ароматът да се освободи напълно, което причинява горчив вкус и образуване на нездравословни химични съединения.

Чесънът трябва да се готви на среден или слаб огън.

По-ниската температура позволява на захарите в чесъна постепенно да се карамелизират, създавайки леко златист цвят и мек, ароматен вкус.

