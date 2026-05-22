Inditex инвестира в изкуствен интелект и разширява бизнеса си в САЩ

Компанията собственик на Zara – Inditex, залага на комбинация от повече марки, глобално присъствие и изкуствен интелект, за да продължи да расте. Това заяви в интервю главният изпълнителен директор Оскар Гарсия Масейрас.

По думите му, една от най-големите сили на компанията е, че не разчита само на един пазар или една марка. Inditex има магазини в 98 държави, онлайн продажби в над 200 пазара и управлява осем различни модни бранда, сред които Lefties и Massimo Dutti.

В момента компанията се опитва да разшири още повече бизнеса си в САЩ.

Ръководството на Inditex работи и върху модернизиране на имиджа на Zara чрез специални колекции с известни личности и дизайнери. Последният пример е новата колаборация с Bad Bunny.

Компанията инвестира сериозно и в AI технологии. Сред новите функции е виртуално пробване на дрехи, което позволява на клиентите да видят как биха изглеждали с даден артикул чрез свои снимки.

Според Гарсия Масейрас важна роля за развитието на брандовете има и председателят на компанията, дъщерята на основателя Аманасио Ортега – Марта Ортега.

Inditex отбелязва 25 години като публична компания, а акциите ѝ са поскъпнали с над 1600% от излизането ѝ на борсата през 2001 година.

