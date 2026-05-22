Премиерът Румен Радев обясни защо България не подкрепя специалния трибунал срещу Путин

Премиерът Румен Радев обясни защо България не подкрепя създаване на специален трибунал срещу руски президента Владимир Путин заради войната му срещу Украйна.





Според Радев такъв трибунал би имал ефект, когато дадена държава е победена, а нейният лидер – пленен:

„България винаги е била част от общите европейски решения на общата външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз. България има право на свое собствено мнение по тези въпроси и мога да ви кажа моето мнение, че такъв военен трибунал има ефект, когато дадена държава е победена, капитулирала и нейният лидер е пленен. Мисля, че тези условия към момента не съществуват и едва ли ще съществуват“, каза той.

България, Унгария, Словакия и Малта са единствените държави от ЕС, които не участват в плановете за създаване на Специален трибунал за престъплението „агресия срещу Украйна“. Инициативата за такъв трибунал е подкрепена от над 30 европейски държави, както и от Австралия, стана ясно преди седмица.