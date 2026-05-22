Втори блок на ТЕЦ „Бобов дол“ е спрян

Втори блок на ТЕЦ „Бобов дол“ беше спрян в 13.30 ч. днес – така е изпълнена наложената от РИОСВ принудителна административна мярка (ПАМ), каза за БНР изпълнителният директор на дружеството инж. Чавдар Стойнев.

Блокът ще бъде пуснат, когато в централата поправят редица пропуски и нарушения по спазването на екоизискванията и на Комплексното разрешително. Поставен срок за това няма, добави изпълнителният директор.

От ръководството на централата разпространиха официална позиция по възникналата ситуация, в която се отбелязва, че ТЕЦ „Бобов дол“ е важна централа за България, защото осигурява основното електрозахранване на София и затварянето на втори блок крие сериозни рискове – централата остава без резервен блок и при авария на единствения работещ блок в енергийната система ще се подават по 130-140 мегаватчаса по-малко.

Вече се коментира и това ТЕЦ-ът да гори и дървесина, каквато има доста залежала и на терен, и по складовете. Това технологично е напълно реализируемо, коментира изпълнителният директор инж. Стойнев.