Костадин Гешев е назначен за заместник-министър на околната среда и водите

Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на околната среда и водите е назначен Костадин Йорданов Гешев, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Вчера беше назначен Станимир Христов Станев за заместник-министър на правосъдието. В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър зае Сеня Петрова Терзиева-Желязкова.

На 20 май със заповед на премиера бяха назначени заместник-министри в няколко други министерства. В Министерството на здравеопазването заместник-министри стават Ивиан Бориславов Бенишев и Петко Ненков Салчев. За заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е назначена Десислава Георгиева Георгиева. Марина Веселинова Василева е назначена за заместник-министър в Министерството на културата, а Любомир Богданов Монов е назначен на длъжността заместник-министър на отбраната

