България и РСМ обсъдиха регионалната свързаност

В рамките на Срещата на външните министри на НАТО в Хелсингборг, Швеция, министър Велислава Петрова проведе разговор с колегата си от Република Северна Македония (РСМ) Тимчо Муцунски.

Фокус бе поставен върху подобряването на регионалната свързаност, като двамата събеседници потвърдиха стратегическото значение на ускореното изграждане на Коридор VІІІ за благоденствието, устойчивостта и сигурността на региона и Европа. В частност необходими са конкретни стъпки по съвместното изграждане на трансграничния железопътен тунел след влизането в сила на Междуправителственото споразумение от 6 ноември 2025 г.

Министър Петрова потвърди последователната позиция на България, че цялостното изпълнение на поетите ангажименти към ЕС в рамките на Европейския консенсус от юли 2022 г. е единствената гаранция за устойчив напредък на Република Северна Македония по пътя й на присъединяване към ЕС. Министър Петрова заяви още, че за България въпрос от приоритетно значение ще продължи да бъде гарантирането в пълна степен на правата на македонските българи.

