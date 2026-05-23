Проектът InThrace на ЕС по следите на живото наследство на фолклора

Международен проект, финансиран от ЕС, преоткрива „живото наследство“ – традиции, разкази и обичаи – като инструмент за изграждане на по-силни общности и споделени европейски ценности.

В един бързо променящ се свят нематериалното културно наследство е това, което ни свързва с нашите корени. То не е само история, нематериалното културно наследство, съдържащо се в занаятите, фолклора, устните предания и местните обичаи, е живата връзка с предците ни.

Как това необятно наследство може да бъде управлявано така, че да се превърне в ангажимент и съдба на всеки европеец? Отговор на този въпрос дава амбициозният проект InThrace, финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Проектът се реализира от университети и неправителствени организации от няколко европейски държави, сред които водеща роля има Трансилванския Университет в Брашов (Румъния), в тясно сътрудничество с партньори от България (Фондация „Пакс Родопика“), Полша, Гърция и Хърватия.

Инициативата поставя акцент върху човешкия фактор – върху хората, които са носители на традициите. Проектът подчертава, че разбирането на собствената ни културна история е първата стъпка към разбирането на европейските ценности и активното участие в демократичния живот на обществото.

Нашата европейска идентичност се корени в богатството на нематериалното наследство на всяка една страна членка. Чрез свързване на общностите с техните собствени истории, проектът InThrace има за цел да засили чувството за принадлежност и да насърчи гражданската ангажираност. Проектът има за цел да покаже, че миналото не е само в прашните документи, а начини да вдъхновява бъдещето и мотивира местни лидери и университетски преподаватели да работят заедно.

За амбициозните си цели проектът предоставя различни иновативни образователни ресурси. Изключителна роля за осъществяването им играе платформата inthrace.unitbv.ro. Тя съдържа инструментите, които са насочени към:

По-добро управление на нематериалното наследство: Методологии за това как местните власти и НПО сектора могат по-ефективно да интегрират нематериалното културно наследство в градската среда и социалния живот на общностите.

Обучителни пакети: Специализирани материали за преподаватели и експерти, които да ги подпомогнат в предаването на тези ценности на младото поколение.

Гражданска ангажираност: Стратегии за включване на гражданите в процесите по опазване и популяризиране на техните собствени традиции като част от общото европейско пространство.

Дигиталната платформа предоставя безплатен и онлайн достъп до всички материали, разработени в рамките на проекта, а именно:

Наръчник за интеграция на нематериалното културно наследство , който предлага различни стратегии за културно и туристическо развитие и показва нагледно как културното наследство би могло да допринесе за устойчивия растеж и ангажираност.

Ръководство за нематериално културно наследство , което допълва теоретичното съдържание чрез реални казуси, мултимедийни ресурси и интервюта с експерти. То представя успешни примери за интеграция на културното наследство в университетски и градски контекст.

Модел за интерпретация, интеграция и управление, който предоставя стратегическо и практическо ръководство за университети, които желаят да интегрират нематериалното културно наследство в образованието и обществения живот

Проектът InThrace ни напомня, че всеки разказ, всяка песен и всеки обичай е част от голямата европейска мозайка. Опазвайки нематериалното културно наследство, ние градим по-устойчиво и обединено общество.