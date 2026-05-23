Денят по диагонал – 23 май 2026 г.

Община Габрово въведе бедствено положение за част от територията си заради силните дъждове. То е в сила от полунощ на 23 май и ще продължи, докато ситуацията се нормализира. Засегнати са районите около реките, притоците, деретата и близките до тях терени.

След проливните дъждове бедствено положение беше обявено и във Велико Търново. Кметът Даниел Панов съобщи във „Фейсбук“, че за около 40 минути са паднали над 80 литра дъжд на квадратен метър.

Частично бедствено положение е въведено и в Дряново. От общината съобщават, че спортен комплекс „Локомотив“ е изцяло под вода, а достъпът до моста към стадиона е ограничен. Сериозно е засегнат и мостът към жп линията и улица „Поп Харитон“.

Министерството на земеделието и храните (МЗХ), чрез Областните дирекции „Земеделие“ (ОДЗ), оказва пълно съдействие на засегнатите от наводненията стопани в районите на Велико Търново, Ловеч и Габрово, съобщават от ведомството във връзка с обилните валежи през последното денонощие.

Екипите на „Напоителни системи“ ЕАД също са в готовност, като от дружеството съобщават, че към момента няма проблеми с техни съоръжения.

Оперативната обстановка показва най-сериозни поражения на територията на област Велико Търново, където са регистрирани наводнения на много площи със земеделски култури, както и на стопански постройки с животни. Поради високите нива на водата към настоящия момент физическият оглед и точното остойностяване на щетите са възпрепятствани, като екипите на ОДЗ – Велико Търново имат готовност да започнат обследванията веднага след оттичане на водите.

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви пред медиите в Пловдив, че продължителното издирване и задържането на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, е помогнало да бъдат установени хората, които са му оказвали съдействие. По думите му сред тях има „интересни имена“, а прокуратурата вероятно ще трябва да работи и по случаи, свързани с тези лица.

Попитам да обясни по-конкретно кои са хората, помагали на Михайлов, министърът на вътрешните работи уточни, че имената са свързани с някои институции, като има и криминално проявени.

Михайлов беше арестуван в петък вечер пред жилищен блок в столичния квартал „Свобода“. От ГДБОП обясниха, че той е променил външния си вид – вече е с брада и дълга коса, което е затруднило разпознаването му.

Уолстрийт прави залози, че Федералният резерв ще повиши лихвените проценти до края на тази година, за да обуздае скока на инфлацията, предизвикана от войната в Иран, след като Кевин Уорш пое кормилото на американската централна банка от предшественика си Джеръм Пауъл. Уорш, който обеща най-големите от десетилетия промени в начина на работа на Федералния резерв, положи клетва на 22 май на церемония в Източната зала на Белия дом като 17-ия председател на институцията. А американският президент Доналд Тръмп подчерта, че иска Кевин Уорш да ръководи най-влиятелната централна банка в света независимо, стараейки се да тушира опасенията на инвеститорите, че ще оказва натиск върху новия ръководител за решенията за паричната политика.

„Искам Кевин да бъде напълно независим. Искам той да бъде независим и просто да върши чудесна работа. Не ме гледайте, не гледайте никого, просто си вършете работата и вършете чудесна работа“, каза Тръмп по време на церемонията по полагане на клетвата.

Във време, когато Европа все повече гледа на Китай като на стратегически съперник, Сърбия изглежда се движи в обратната посока. Дори когато Европейският съюз втвърдява реториката си срещу Пекин, видно от противоречивите скорошни забележки на ръководителя на външната политика на блока Кая Калас, отразяващи нарастващото европейско разочарование от глобалния възход на азиатския колос, Сърбия тихомълком ускорява военното сътрудничество с второто по сила стопанство на глобуса чрез усъвършенствани дронове, системи от ракети и роботи и трансфер на отбранителни технологии.

За Брюксел това развитие повдига неудобни въпроси. Как може страна, която се стреми да се присъедини към ЕС, едновременно да задълбочава отбранителните си връзки с Китай – сила, която Европа все повече възприема като геополитически конкурент? И превръща ли се Сърбия – близък партньор на Русия, в стратегическа врата на Пекин към задния двор на Европа?