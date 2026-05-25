Президентът на Сърбия обяви, че е възможно скоро да подаде оставка

Президентът на Сърбия Александър Вучич намекна тази неделя, че сериозно обмисля варианта скоро да подаде оставка, предадоха световните агенции. В същото време той омаловажи мащаба на студентските протести срещу правителството му, организирани в събота вечерта в Белград, които завършиха с 23 ареста и щети.

„Възможно е скоро да подам оставка“, заявил Вучич, цитиран от N1, по време на официалното си посещение в Китай, което ще продължи до 28 май. Припомняме, че мандатът му като държавен глава приключва през 2027 година.

Веднага след това сръбският лидер коментира, че студентските протести на площад „Славия“ в Белград били със слабо присъствие и с не добре обмислени послания.

Припомняме, че студентските протести срещу управляващите избухнаха през ноември 2024 г., след срутването на навес на жп гарата в Нови Сад – инцидент, при който загинаха 16 души. Младежите обвиниха властите в корупция. Тогава хиляди излязоха по улиците на сръбските градове. В резултат на това тогавашният премиер и бивш кмет на Нови Сад, Милош Вучевич, подаде оставка. Това стана през януари 2025 г., но протестите не стихнаха.