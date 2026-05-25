Най-натоварен е трафикът по магистрала „Тракия“ в края на почивните дни

В края на почивните дни най-натоварен е трафикът по автомагистрала „Тракия“, съобщи на брифинг инсп. Велин Тодоров от Пътна полиция. Засилен трафик има и по магистрала „Хемус“ и магистрала „Струма“.

Съвместно с Агенция „Пътна инфраструктура“ е създадена организация за ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили в посока София по трите магистрали. Забраната е в сила от 12:00 до 20:00 часа днес.

От Пътна полиция отчетоха още, че през последното денонощие са съставени над 4200 фиша. Повече от 250 от тях са за превишена скорост, а над 760 – за нарушения на пътни знаци и маркировка.

Само за вчера са установени и над 380 случая на шофиране след употреба на алкохол и наркотици.

