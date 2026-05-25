Toyota ще намали производството си в чужбина с 83 000 броя заради логистични проблеми

Японската корпорация Toyota Motor ще намали производството си в чужбина с 83 000 бройки до ноември поради затварянето на Ормузкия проток. Това съобщи Nikkei Asia.

Според портала, компанията по-рано обяви, че ще намали производството си в чужбина с 38 000 бройки поради логистични проблеми, причинени от конфликта. В понеделник Toyota уведоми основните доставчици за нови промени в производствения си план. Компанията посочи необходимостта от справяне с намаляващото търсене в Близкия изток и рязкото покачване на цените на горивата като причини за намалението.

Съкращенията в производството ще засегнат предимно превозни средства, предназначени за Близкия изток и Азия,

включително SUV-то Toyota RAV4, произвеждано в Китай, както и превозни средства, базирани на платформата за рама Innovative International Multi-purpose Vehicle (IMV). Тази платформа се използва за изграждане на пикапи, SUV-ове и миниванове, включително моделите Hilux и Fortuner.

През април и май, според Nikkei Asia,

Toyota вече е намалила производството на превозни средства в Япония,

предназначени за Близкия изток, с общо 40 000 бройки.

По-рано NHK, позовавайки се на източници, съобщи, че японският автомобилен производител Mazda е спрял производството на превозни средства, предназначени за Близкия изток, от април до май поради проблеми с доставките, произтичащи от частичното затваряне на Ормузкия проток.