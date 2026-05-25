Денят по диагонал – 25 май 2026 г.

Пострадалите от наводненията в района на Севлиево могат да разчитат на минимум три вида социална помощ, като максималният размер на подпомагането достига близо 4000 евро. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на брифинг край Севлиево след бедствието, цитирана от БТА.

Президентът на Сърбия Александър Вучич намекна тази неделя, че сериозно обмисля варианта скоро да подаде оставка, предадоха световните агенции. В същото време той омаловажи мащаба на студентските протести срещу правителството му, организирани в събота вечерта в Белград, които завършиха с 23 ареста и щети.

Омбудсманът Велислава Делчева съобщи на сайта си, че при внезапна проверка в Държавната психиатрична болница в Севлиево, извършена на 11 май 2026 г., инспекторите й са регистрирали некачествен ремонт, груби нарушения и това им дава основания да смятат, че става въпрос за необосновано разходване на публични средства.

Предстои придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътната мрежа в периода от 26 май до 13 юни 2026 г. заради участието на Сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция, както и на Многонационалната бойна група на НАТО, в предстоящото тактическо учение с бойни стрелби „Ответен удар 26“ („STRIKE BACK 26“), което ще се проведе на Учебен полигон „Корен“ край Хасково, съобщиха от Министерството на отбраната.

Прекъсванията на доставките от Катар и ОАЕ продължават да оказват влияние върху световната търговия с втечнен природен газ (LNG), според майския доклад на Форума на страните износителки на газ (GECF). През април 2026 г. цифрата е спаднала с 10% на годишна база до 31.5 милиона тона – ниво, регистрирано последно през септември 2023 година.