За съжаление на Тръмп, той се оказа най-големият си враг

На 24 май в САЩ се разпространи новина за предстоящото сключване на мирно споразумение с Иран и дори за условията на споразумението. Това предизвика незабавна реакция от страна на ястребите републиканци, които почти обвиниха Доналд Тръмп в държавна измяна. Десни коментатори започнаха да четат лекции на президента за вида мир, за който трябва да преговаря с Техеран, докато други твърдяха, че затънал във войната в Персийския залив, американският президент се е оказал в безнадеждна ситуация и може да обвинява само себе си.

The Wall Street Journal (Ню Йорк, САЩ)

Ще спаси ли Тръмп иранския режим?

На 24 май Тръмп отговори на критиците на споразумението, заявявайки: „Не сключвам лоши сделки.“ Но е напълно разумно да се запитаме дали е под нарастващ вътрешен натиск от покачващите се цени на бензина и доходността на облигациите с наближаването на междинните избори. Това несъмнено обяснява желанието му да отвори Ормузкия проток дори при условията на Иран. И бихме добавили, че лоша сделка би влошила политическата му позиция, дори ако цените на бензина паднат. Дори частична победа на Иран би навредила на репутацията на Америка и на тази на Тръмп. Иранският режим влезе в тази война, изправен пред политическа и икономическа криза. Войната ги изостри. Икономическото освобождаване на такъв режим сега би било истинско предателство – дори повече на американския народ, отколкото на иранския народ.

Christian Science Monitor (Бостън, САЩ)

Републиканците ястреби омаловажават зараждащата се сделка на Тръмп за прекратяване на конфликта

Новото предложение на Тръмп за прекратяване на конфликта с Иран е подложено на остри критики от няколко негови републикански съюзници, които се застъпват за по-твърда линия срещу правителството в Техеран и се страхуват да не пропуснат шанса да се справят с дългогодишен противник в Близкия изток. Споразумението, което републиканският президент определи като „основно договорено“, накара законодатели, бивши министри от кабинета и консервативни анализатори да се чудят дали цялата военна операция ще бъде „напразна“.

The Seattle Times (Сиатъл, САЩ)

Тръмп си е оставил само лоши възможности в преговорите с Иран

Близо три месеца след като САЩ и Израел започнаха пълномащабен обстрел на Иран и шест седмици след влизането в сила на прекратяване на огъня, президентът Тръмп се озовава на кръстопът. Ще се върне ли към война? Ще запази ли прекратяването на огъня и блокадата на иранските пристанища с надеждата да постигне сделка при американски условия? Или ще се откаже от максималистичната си преговорна позиция? За съжаление на Тръмп, той се оказа най-големият си враг по този въпрос. Запасите от обогатен уран на Иран и фактическият контрол на Техеран над Ормузкия проток – двата основни козa на режима – са странични продукти от собствените политически решения на Тръмп. Поради собствените му действия, Тръмп сега е оставен с политически възможности, които варират от просто лоши до ужасни.

The New York Post (Ню Йорк, САЩ)

Не бързайте с лошо мирно споразумение с Иран. Те трябва първо да се откажат от ядрените си оръжия.

Прекратяването на апокалиптичните ядрени амбиции на Иран е задача, която не може да остане недовършена. Това обяснява паниката, с която беше посрещната новината за първоначалното мирно споразумение на президента Тръмп с Иран. Изтеклият текст на споразумението беше претоварен с „ще бъдат уточнени“, „доверете ни се“ и „по принцип“. Ранните доклади предполагаха, че на Иран е даден спасителен пояс, с малко искане в замяна. През следващите няколко дни е особено важно Иран да се съгласи как, къде и кога ще бъде унищожен обогатеният му уран, преди блокадата да бъде вдигната. И уранът трябва да бъде в сигурни ръце, преди да бъдат размразени каквито и да било активи. Няма „по принцип“. Искаме споразумение, което включва проверка. Няма „доверете ни се“.

Washington Examiner (Вашингтон, САЩ)

Сделката на Тръмп с Иран не е победа, ако режимът оцелее

Всяко споразумение, което оставя настоящите управници на Иран на власт, ядрената му инфраструктура до голяма степен непокътната и способността на Иран да заплашва корабоплаването в Ормузкия проток непокътната, не е победа. То е просто отдих преди следващия сблъсък. Споразумение, което възстановява трафика през пролива, но оставя на Иран реална възможност да възобнови разработването на ядрени оръжия, би било стратегическа отстъпка, а не стратегическа победа. Истинският успех изисква окончателното възстановяване на постоянната свобода на корабоплаване през Ормузкия проток и проверимото демонтиране на ядрената инфраструктура и запасите от обогатен уран на Иран. Тези цели обаче решават само част от проблема. Тръмп заслужава признание за усилията си да намери решение, което предотвратява ескалация на войната. Но успехът на тези усилия не трябва да се оценява само по факта на церемония по подписване на споразумение, прекратяване на огъня или дипломатическо изявление.