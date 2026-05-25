Столичната община предлага електронни ваучери вместо компенсации за неприети деца в детски градини

„Моделът на компенсации според нас е остарял.“ Това заяви зам.-кметът по образование, спорт и младежки дейности към Столичната община Десислава Желязкова в ефира на NOVA NEWS, като обяви, че общината предлага въвеждане на електронни ваучери вместо сегашните компенсации за неприети деца в детски градини.

По думите ѝ, идеята е средствата да „следват детето“, а родителите да могат да използват ваучерите за плащане в общинска детска градина или за част от таксата в частно заведение. Предложенията вече са изпратени до Министерството на образованието и науката.

След първото класиране в София около 8000 деца остават без място в ясла или детска градина. Очаква се след третото класиране през септември броят им да намалее до около 7000, като над 5000 ще бъдат деца в яслена възраст.

От Столичната община посочват, че сериозен проблем с местата за деца над 4-годишна възраст почти няма, но много родители отказват свободните места, защото държат на конкретна детска градина.

Най-сериозен недостиг на места за тригодишни деца се отчита в районите „Триадица“, „Витоша“ и „Лозенец“. Докато в първите два района се строят нови детски заведения, в „Лозенец“ липсват общински терени.

Желязкова подчерта и проблема с недостига на медицински персонал. В системата не достигат 230 медицински сестри, а значителна част от работещите вече са в пенсионна възраст. Това налага продължаваща трансформация на яслени групи в градински.