РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Белият дом за обявеното от Иран споразумение: Пълна измислица

Белият дом за обявеното от Иран споразумение: Пълна измислица

Белият дом обяви днес, че съобщението на иранската държавна телевизия, в което се цитира проект на първоначална, неофициална рамка за меморандум за разбирателство между Иран и САЩ, „е невярно“ и че цитираният меморандум е „пълна измислица“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Малко по-рано иранската държавна телевизия каза, че проектът предвижда възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток и слагане на край на морската блокада на Иран от страна на САЩ.

„Тази информация от иранските държавни медии не е вярна, а проектът за рамково споразумение, който са публикували, е пълна измислица. Никой не трябва да вярва на нито дума от това, което иранските държавни медии разпространяват“, се казва в изявление на официалния акаунт на американската администрация Rapid Response 47 в социалната мрежа Екс.

Съгласно публикуваната от иранските медии рамка Иран ще възстанови търговското корабоплаване през Ормузкия проток до нивата от преди войната в рамките на един месец, докато САЩ ще изтеглят военните си сили от района около Иран и ще вдигнат морската блокада. Иранската държавна телевизия уточни, че рамката, която изключва военни кораби и предвижда Иран да управлява корабния трафик през пролива в сътрудничество с Оман, все още не е финализирана и че Техеран няма да предприеме никакви стъпки без „осезаема проверка“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

В кой град смятате, че е най-подходящо да се проведе Евровизия 2027?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.