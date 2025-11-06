Евродепутатите на „Възраждане“ ще питат ЕК за спрения износ на горива за ЕС, обяви Костадинов

Утре ще внесем официално запитване до ръководството на ЕК, през нашата група в Европейския парламент, нашата делегация от трима евродепутати, както и цялата група на „Европа на суверенните нации“, които ще се подпишат под официално писмено запитване – защо няма реакция по спирането на горива за страни членки на Европейския съюз.

Това обяви в кулоарите на парламента лидерът на „Възраждане“ – Костадин Костадинов, визирайки решение на Народното събрание от миналата седмица, с което депутатите временно забраниха износа и вътреобщностните доставки до държави членки на Европейския съюз на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво. Тогава народните представители на „Възраждане“ гласуваха „Въздържал се“.

Според Костадинов въпросната забрана е много сериозно нарушаване на договора за функциониране на Европейския съюз.

„Не може да се налагат ограничения във вътрешно съюзната търговия. Това е като да наложиш ограничения в търговията между Софийска и Варненска област“, даде пример Костадинов.

„Ако не ни отговорят, това ще е знак, че ЕС функционира като българската правораздавателна система – както й скимне и в зависимост от това кому е изгодно“, продължи Костадинов.