Евродепутатите на „Възраждане“ ще питат ЕК за спрения износ на горива за ЕС, обяви Костадинов

Костадинов, "Възраждане" прогнозира огромна задлъжнялост заради Бюджет 2026

Утре ще внесем официално запитване до ръководството на ЕК, през нашата група в Европейския парламент, нашата делегация от трима евродепутати, както и цялата група на „Европа на суверенните нации“, които ще се подпишат под официално писмено запитване – защо няма реакция по спирането на горива за страни членки на Европейския съюз.

Това обяви в кулоарите на парламента лидерът на „Възраждане“ – Костадин Костадинов, визирайки решение на Народното събрание от миналата седмица, с което депутатите временно забраниха износа и вътреобщностните доставки до държави членки на Европейския съюз на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво. Тогава народните представители на „Възраждане“ гласуваха „Въздържал се“.

Според Костадинов въпросната забрана е много сериозно нарушаване на договора за функциониране на Европейския съюз.

„Не може да се налагат ограничения във вътрешно съюзната търговия. Това е като да наложиш ограничения в търговията между Софийска и Варненска област“, даде пример Костадинов.

„Ако не ни отговорят, това ще е знак, че ЕС функционира като българската правораздавателна система – както й скимне и в зависимост от това кому е изгодно“, продължи Костадинов.

