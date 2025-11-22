Засечени са 31 водачи, които са шофирали след употреба на алкохол или наркотици

Общо 14 369 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Извършен е контрол на 16 767 водачи и пътници. Съставени са 4734 фиша и 522 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 22 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. Трима от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0.5 до 1.2 промила, а други 15 – с над 1.2 на 1000, трима са отказали тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 9, а петима са отказали тестване.