Срещата на върха на Г-20 ще обсъди дълговото бреме на страните от глобалния Юг

Намаляването на дълговото бреме на страните от глобалния Юг, и по-специално на Африка, е в дневния ред на първата сесия на срещата на върха на лидерите на Г-20, която започна в Йоханесбург, Южна Африка. Тя се председателства от президента на Южна Африка Сирил Рамафоса.

„Проблемът с дълга в развиващите се страни вече достигна такова ниво на сериозност, че заплашва тяхното по-нататъшно развитие и може да доведе до засилена нестабилност в световен мащаб“, каза Рамафоса. „Изключително обезпокоително е, че повече от 3.4 милиарда души сега живеят в страни, които харчат повече за лихви по дълга, отколкото за здравеопазване или образование.“ Телевизионният канал SABC излъчва от заседателната зала.

Сесията се провежда при закрити врати.

В заседанието ще бъде представен доклад на африканска експертна група, в който се посочва, че суверенният дълг в момента е критична пречка за развитието на Африка. Тя препоръчва страните от Глобалния юг с висок публичен дълг да се обединят, за да защитят интересите си пред кредиторите.

На сесията ще бъде обсъдено и предложение, подкрепено от африканските лидери, за създаване на глобална платформа за кредитополучатели с участието на ООН. Тази платформа има за цел да засили техническото сътрудничество и да укрепи позицията на получателите на заеми.

Като председател на Г-20, Южна Африка е включила в дневния ред на настоящата сесия желателността международните финансови институции да преразгледат критериите за оценка на инвестиционните рискове в развиващите се икономики. Според Рамафоса банките и инвестиционните фондове трябва да намалят лихвените проценти по заемите за африканските страни.

Общият публичен дълг на 54 африкански страни достигна приблизително 2 трилиона долара

до края на тази година, или близо 65% от БВП на континента. Африканските страни плащат на кредиторите 30 милиарда долара лихви годишно.