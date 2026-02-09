Съратник на Мачадо е отвлечен часове след освобождаването му от затвора

Лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо заяви, че един от най-близките ѝ съратници е бил отвлечен часове, след като е бил освободен от затвора, предаде АП.

Освобождаването на няколко известни опозиционни фигури дойде след нарастващ международен натиск върху правителството на временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес да освободи стотици задържани през последните месеци и години заради политическата им дейност.

Мачадо написа в социалните мрежи, че Хуан Пабло Гуанипа е бил отвлечен около полунощ в жилищен квартал на столицата Каракас от тежковъоръжени мъже, облечени в цивилни дрехи.