Според руснаците заподозрените за покушението срещу руски генерал са действали по нареждане на украинското разузнаване

ФСС твърди, че заподозрените за покушението на руски генерал са действали по нареждане на украинското разузнаване

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС) съобщи, че мъжете, заподозрени в стрелбата срещу заместник-ръководителя на руското военно разузнаване – генерал-лейтенант Владимир Алексеев, са признали, че са изпълнявали заповеди на Службата за сигурност на Украйна.

Заподозреният стрелец – роденият в Украйна руски гражданин Любомир Корба, вече бил разпитан след екстрадирането си от Дубай. Разпитан е и предполагаемия негов съучастник – Виктор Васин.

В изявление на ФСС се посочва, че и Корба, и Васин са „признали вината си“ и са дали подробности за нападението, което според тях е било „извършено по поръчка на Службата за сигурност на Украйна“.

Корба бил вербуван от украинците през август 2025 г. в Тернопол, Западна Украйна, преминал обучение в Киев и е получавал месечно възнаграждение в криптовалута. За убийството на Алексеев му били обещани 30 000 долара.

От руската служба за сигурност твърдят също така, че във вербуването на Корба е участвало и полското разузнаване.

Украйна отрече каквото и да е участие в опита за убийство на генерала.

След операция офицерът е дошъл в съзнание, съобщи Ройтерс.

