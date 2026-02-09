Според руснаците заподозрените за покушението срещу руски генерал са действали по нареждане на украинското разузнаване

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС) съобщи, че мъжете, заподозрени в стрелбата срещу заместник-ръководителя на руското военно разузнаване – генерал-лейтенант Владимир Алексеев, са признали, че са изпълнявали заповеди на Службата за сигурност на Украйна.

Заподозреният стрелец – роденият в Украйна руски гражданин Любомир Корба, вече бил разпитан след екстрадирането си от Дубай. Разпитан е и предполагаемия негов съучастник – Виктор Васин.

В изявление на ФСС се посочва, че и Корба, и Васин са „признали вината си“ и са дали подробности за нападението, което според тях е било „извършено по поръчка на Службата за сигурност на Украйна“.

Корба бил вербуван от украинците през август 2025 г. в Тернопол, Западна Украйна, преминал обучение в Киев и е получавал месечно възнаграждение в криптовалута. За убийството на Алексеев му били обещани 30 000 долара.

От руската служба за сигурност твърдят също така, че във вербуването на Корба е участвало и полското разузнаване.

Украйна отрече каквото и да е участие в опита за убийство на генерала.

След операция офицерът е дошъл в съзнание, съобщи Ройтерс.