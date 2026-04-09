От Светия синод заявиха, че тази година няма да има българска делегация, която да вземе Благодатния огън от Йерусалим. Причината – военният конфликт в Близкия изток и невъзможността да се пътува, съобщи старозагорският митрополит Киприан – официален говорител на Българската православна църква.

Той изрази съжаление за това, но отбеляза, че въпреки това във всяка епархия има места, в които се съхранява Благодатният огън от миналата година.

“В Старозагорска епархия той се пази в Казанлъшкия манастир “Св. Богородица” и в манастира “Св. Петка“ в Чирпан”, откъдето ще бъде пренесен и в епархийския център в Стара Загора и във всички храмове”, допълни той.

От Българската православна църква уточняват, че Благодатният огън, който се пази в столицата, ще може да бъде получен в Синодалния параклис „Св. цар Борис-Михаил“ след 14:00 часа на Велика събота (11 април).

Според традицията на православието Свещеният или Благодатният огън е чудо, което се случва всяка година в деня преди Великден. Синя светлина се появява в гробницата на Иисус Христос обикновено от мраморната плоча, покриваща мястото, върху което се смята, че е било положено тялото на Спасителя за погребение.