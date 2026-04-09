РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Тази година няма да има българска делегация, която да вземе Благодатния огън

От Светия синод заявиха, че тази година няма да има българска делегация, която да вземе Благодатния огън от Йерусалим. Причината – военният конфликт в Близкия изток и невъзможността да се пътува, съобщи старозагорският митрополит Киприан – официален говорител на Българската православна църква.

Той изрази съжаление за това, но отбеляза, че въпреки това във всяка епархия има места, в които се съхранява Благодатният огън от миналата година.

В Старозагорска епархия той се пази в Казанлъшкия манастир Св. Богородица и в манастира Св. Петка“ в Чирпан, откъдето ще бъде пренесен и в епархийския център в Стара Загора и във всички храмове, допълни той.

От Българската православна църква уточняват, че Благодатният огън, който се пази в столицата, ще може да бъде получен в Синодалния параклис „Св. цар Борис-Михаил“ след 14:00 часа на Велика събота (11 април).

Според традицията на православието Свещеният или Благодатният огън е чудо, което се случва всяка година в деня преди Великден. Синя светлина се появява в гробницата на Иисус Христос обикновено от мраморната плоча, покриваща мястото, върху което се смята, че е било положено тялото на Спасителя за погребение.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Притеснява ли ви рекордният за последните 10 години у нас бюджетен дефицит?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.