Преговорите между Иран и САЩ се замразяват, докато Израел не прекрати ударите си срещу Ливан

Иран няма да изпрати своя делегация за планираните мирни преговори със САЩ в Исламабад, докато не бъде постигнато прекратяване на огъня в Ливан. Това съобщи иранската агенция Tasnim, позовавайки се на информиран източник.

По информация на агенцията, твърденията на някои американски медии, включително „Wall Street Journal“, че иранска делегация вече е пристигнала в пакистанската столица, не отговарят на действителността. Източникът подчертава, че Техеран официално е уведомил пакистанските власти за решението си да не участва в разговорите при настоящите условия.

Междувременно Пакистан предприе засилени мерки за сигурност и блокира части от столицата Исламабад в подготовка за очакваните преговори, които според местни представители ще се проведат по план през уикенда, въпреки отсъствието на иранската страна.

Позицията на Техеран беше потвърдена и от говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаеи, който заяви, че евентуални преговори за прекратяване на конфликта между Иран, САЩ и Израел са възможни само ако Вашингтон спази ангажиментите си за прекратяване на огъня „на всички фронтове“, с акцент върху ситуацията в Ливан.

Ситуацията остава напрегната, а перспективите за дипломатическо решение на конфликта засега изглеждат несигурни.

Ливанските служби за гражданска защита съобщиха, че при израелски удари на територията на страната само в сряда са загинали най-малко 303 души, а други 1 150 са били ранени.

Според данни на ливанското Министерство на здравеопазването, от разширяването на израелската офанзива срещу Ливан на 2 март досега жертвите са достигнали 1 888 души, а ранените – 6 092.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Ливан не е включен в действащото споразумение за прекратяване на огъня. В същото време ирански представители определят продължаващите удари като нарушение на договореностите.

От своя страна посредниците от Пакистан и властите в Техеран твърдят, че примирието обхваща и Ливан, докато позицията на Вашингтон и Тел Авив е, че страната не попада в обхвата на споразумението.