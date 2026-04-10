Украйна и Русия обявиха Великденско примирие

Украйна и Русия се договориха временно да спрат бойните действия и обстрела по време на православните Великденски празници. Първо това съобщи Володимир Зеленски, а след него и Владимир Путин. Примирието ще продължи 32 часа.

По-рано през седмицата Зеленски беше заявил, че е предложил чрез САЩ да има празнично примирие. По-късно Кремъл обяви, че Путин нарежда спиране на огъня от 16:00 ч. московско време на 11 април до края на 12 април 2026 г. заради Великден, без да споменава предложението на Украйна.

В отговор Зеленски подчерта, че Украйна е готова да действа реципрочно и ще спазва примирието, както е предложила. Той добави, че хората имат нужда от спокоен Великден без заплахи и от реални стъпки към мир, като според него Русия има възможност да не подновява бойните действия след празника.

Путин е наредил на руския Генерален щаб да прекрати операциите във всички направления за този период, но също така е заявил, че армията ще бъде готова да реагира при евентуални провокации. Москва очаква Украйна също да спази примирието.

Въпреки това през нощта е имало атаки и от двете страни. Одеса е била атакувана с дронове от Черно море, като целите са били в района на пристанището, където е обявена въздушна тревога след полунощ.

От руска страна съобщават, че противовъздушната отбрана е отблъснала масирана атака с дронове срещу гражданска и енергийна инфраструктура във Волгоградска област, като са засегнати и жилищни сгради. Според „РИА Новости“ редица летища в градове като Екатеринбург, Перм, Киров, Ижевск и Оренбург са били затворени временно заради мерки за сигурност.