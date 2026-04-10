Великденската трапеза тази година е с около 11% по-скъпа от миналогодишната

Великденската трапеза тази година ще струва средно с около 11% повече спрямо 2025 г., сочат данни на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ.

Според анализа на икономиста Теодора Пачеджиева и изследователя Момчил Димитров основната причина за поскъпването е агнешкото месо. Цената му е нараснала с близо 20% на годишна база – от около 26 лева за килограм през април 2025 г. до 15,99 евро за килограм тази година.

Сред най-търсените козунаци в супермаркетите остават традиционният и шоколадовият. Те се продават съответно за 2,70 евро и 3,99 евро за разфасовки от по 400-500 грама.

По-сериозно увеличение има и при продуктите за традиционната зелена салата. За нея са необходими две марули, които струват между 1 и 1,20 евро всяка. Именно тук е отчетен най-големият скок – над 100% спрямо април 2025 г. Значително са поскъпнали и яйцата – кора от 30 броя струва с 33% повече в сравнение с миналата година, съобщава БТА.

Към празничната трапеза трябва да се добавят още питка, дроб сарма, вино и безалкохолни напитки. Така разходът за четиричленно семейство за Великден достига около 64 евро, или 125 лева.

През април 2025 г. аналогично изследване показваше, че килограм качествен козунак струва поне 10 лева, а агнешкото – около 26 лева за килограм. Тогава зеленчуците бяха поскъпнали с около 3% на годишна база, а зелената салата – с около 20% спрямо 2024 г. Общата стойност на великденската трапеза тогава е била 113 лева.

За сравнение, необходимите средства за задължителните продукти за Великден са били около 110 лева през 2024 г. и 105 лева през 2023 гoдина.

Според експертите великденската добавка за пенсионери в размер на 50 евро не е достатъчна. Тя покрива едва 78% от нужните средства за празничната трапеза. За пенсионерите с по-високи доходи – между 390,64 и 620,20 евро – добавката е само 20 евро, което покрива около 31% от необходимите разходи.

От института заключават, че въпреки помощите много пенсионери ще изпитват сериозни затруднения да си позволят традиционната великденска трапеза.

Сред основните причини за поскъпването експертите посочват и международната обстановка. Затварянето на Ормузкия проток е нарушило важен транспортен коридор, а продължаващият конфликт в Близкия изток влияе върху цените и в България.

Поскъпват и горивата. Данните на ИССИО показват, че между януари и април 2026 г. средната цена на бензин А95 е нараснала с 17,6% – от 1,25 евро до 1,47 евро за литър. Това се отразява пряко на земеделието, транспорта и всички енергоемки производства, тъй като по-високите разходи за горива водят до по-скъпи крайни продукти.

Освен това се отчита сериозно поскъпване при торовете. Според анализаторите недостигът им създава риск за пролетните култури, което може допълнително да увеличи цените на храните.

Друг фактор е ръстът на цените преди присъединяването на България към еврозоната. Според експертите при много стоки и услуги вече има спекулативно поскъпване, а държавата не успява да го ограничи. Така всяко ново увеличение се усеща още по-силно от потребителите.