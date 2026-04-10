БАЕЗ предлага „бърза помощ” за транспортните фирми

Три ключови мерки ще пазят камионите, лизинговите дружества и интересите на държавния бюджет от световната нестабилност.

Мерките за подпомагане на транспортния сектор надхвърлят 100 млн. евро.

За първи път удар срещу инфлацията и във фазата на зараждането й, а не както досега само за умилостивяване на страдащия краен потребител. Това беше резултатът от една среща, проведена на 6 април.

Транспортният сектор е ключов за икономиката на страната, защото представлява много важен компонент от веригата на икономическите дейности. Затова голяма част от анти- инфлационните мерките на правителството за подпомагане са насочени именно към него. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов след среща с браншовите организации в товарния и автобусния транспорт. В нея участваха министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова, заместник-министърът на финансите Станимир Михайлов, както и представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Българската агенция за експортно застраховане и други.

„Транспортният сектор е ключов за икономиката ни и целта на всички мерки е да дадем реална глътка въздух на бизнеса и да осигурим устойчивост в период на несигурност“, каза министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова. Тя представи мерките, разработени в последните дни съвместно с Българската агенция за експортно застраховане, които осигуряват освобождават оборотни средства от оперативната дейност на фирмите и облекчен достъп до финансиране.

Компаниите в автомобилния транспорт ще могат да отсрочат лизинговите си задължения до края на 2026 г. по една от новите мерки на БАЕЗ в тяхна подкрепа. “По данни на Българската народна банка, общият обем на лизинговите сделки за товарни и лекотоварни автомобили възлиза на приблизително 750 млн. евро, като разсрочените плащания до края на годината могат да освободят около 100 млн. евро ресурс за бизнеса”, посочи Ирина Щонова. По думите ѝ това ще освободи ликвидни средства за поемане на други разходи в условията на несигурност, в това число и за заплати, а за периода на отлагане ще се дължат само лихви. „Така разходите по лизингите ще бъдат значително намалени – до около 5–10% от дължимите вноски“, обясни тя.

Още две програми в подкрепа на автомобилния транспорт стартира БАЕЗ – в подкрепа на експорта и на малките и средни компании в сектора. Ще бъде дадена възможност за застраховане на оборотни кредити, при което държавата поема голямата част от риска при фирми от сегмента МСП, както и при износ на транспортна услуга за чуждестранни контрагенти. Заедно с това ще се предоставя и възможност за банково финансиране на малки и средни предприятия с гаранции от държавата, които намаляват изискването за самоучастие от страна на бизнеса от стандартните 30% на 15 процента. По този начин повече компании ще имат достъп до необходимия оборотен капитал.

„Обсъденият пакет от мерки за подпомагане на транспортния сектор надхвърля 100 млн. евро“, заяви заместник-министърът на финансите Станимир Михайлов. Част от средствата ще бъдат дадени под формата на пряка подкрепа, а останалата – като непреки форми на помощ. „Отделните мерки са насочени към различни групи превозвачи, което беше и наша основна цел“, обясни още Михайлов.

За подробности по мерките, предложени от Българската агенция за експортно застраховане, „БАНКЕРЪ” потърси Гълъбин Гълъбов, председател на УС на дружеството.

Г-н Гълъбов, лизингополучателите или лизинговите дружества подпомагате с разсрочването на вноските по договорите до края на тази година?

-Да вземем например камион взет на лизинг с 1100 евро месечна вноска. Приходът му на километър е фиксиран, а себестояността на услугата се вдига поради увеличаващата се цена на горивото, което участва с над 50% в разходите. Това поражда остра липса на оборотни средства. Какво предлагаме ние? При първия вариант не изисква да не се променя крайния срок на договора, но да се отсрочат вноските по главницата до края на годината. За останалия срок от 1 януари 2027 г. до края на лизинговия договор месечните вноски да се увеличат с части от отсрочените вноски за тази година. Имаме и втори вариант, при който се удължава срока на договора с периода, за който плащанията са отсрочени през тази година.

Ролята на БАЕЗ е да гарантира, че тези отсрочени вноски ще бъдат платени. Искам да заявя, че имаме готовност да подпомагнем значителна част от сегмента, защото общият размер на вземанията на лизинговите дружества за лекотоварни и товарни автомобили у нас е около 750 млн. евро, а ако се вземат предвид и погашенията по главници ДМА на сектора представляват над 1 милиард евро. От тях към 100 млн. лв. са вноски по главниците до края на 2026-а, т.е. ефектът на нашата гаранция е неколкократно по-голям сравнен с възможността транспортните фирми да загубят своите основни активи при неспазване на лизинговите си вноски следващите месеци. За лизинговите дружества ефектът от нашата гаранция също е значителен, защото се намалява значително рискът от влошаване портфейлът им в транспортния сектор, записване на провизии и реализиране на загуби при продажба на тези активи при падащи цени на вторичния пазар, имайки предвид увеличеното предлагане на този тип активи, ако мярката не беше налична.

Важно е да кажем и това, че вече постигнахме разбиране от страна на лизинговите дружества да не увеличават лихвените си проценти, които начисляват при в случай на разсрочване по лизингови договори. Това е възможно защото БАЕЗ дава първокласна високо ликвидна гаранция, което не променя рисковия профил на лизингополучателите. От друга страна сме се стремили да разработим максимално опростена процедура – представителите на транспортните фирми няма да идват в БАЕЗ, а директно ще контактуват с лизинговите дружества, пред които ще заявяват желанието си да ползват тази мярка. С други думи – не се намесваме във взаимоотношението между лизингодател и лизингополучател, за да може максимално бързо да се вземат решения и фирмите да се възползват от мярката. Тук е мястото да отбележим, че критериите, които сме поставили за приемане на риска изискват фирмата да е работеща нормално в периода преди драстичното увеличение цените на горивата, защото Държавата подпомага транспортните фирми да преодолеят този негативен шок, но не решава други проблеми специфични за конкретната фирма, които могат да се породени от лошо корпоративно управление, за което не можем да допуснем да бъдат разходвани средства на данъкоплатците.

Какво представлява „рамото”, което давате на малките и средните предприятия?

– Предлагаме да гарантираме до 85% от размера на кредит за оборотни нужди. По тази начин фирмите ще трябва да си осигурят само 15 на сто обезпечение пред съответната банка, приемливо за нея. При сегашното изискване за 30% самоучастие, намалявенето му наполовина е съществено облекчение имайки предвид трудния момент и спецификата на бранша.

А как стои въпроса с големите фирми от бранша?

– Повечето от тях имат договори за транспортни услуги с чуждестранни компании. БАЕЗ предлага да застрахова до 90% от размера на кредита свързан с износ на транспортна услуга за чуждестранен контрагент, за да останат само 10 сто собствено участие. Става дума запокриване на голяма част от разходите на фирмата – заплати, горива, обслужване, застраховки във връзка с изпълнение на този договор.

Ясна ли е законовата рамка на вашата „намеса” на пазара?

– Да, категорично. И трите мерки се изпълняват по изискванията на Закона за експортното застраховане за сметка на държавата. Ако предвидените застрахователни тарифи не покрият загубите ни от тези мерки, БАЕЗ ще кандидатства пред МФ за ползване на част от предвидената в Закона за бюджета сума от 75 милиона евро за покриване на разликата. Стремяли сме се от една страна да не натоварваме финансово фирмите, а от друга страна критериите за оценка да на бъдат прекомерно консервативни, за да бъде трудно на фирмите от сектора да се възползват от мерките. Практиката ще покаже доколко ме успели да постигнем този баланс.

В какво се състои облекчението за пред банките?

– Нашата намеса намалява рисковото тегло на кредитните експозиции, защото застраховката от БАЕЗ съгласно Закона за експортно застраховане се прави за сметка на Държавата и поради възможността за държавна намеса тези застраховки са с нулево рискове тегло, когато банките отчитат своята капиталова адекватност и рисково претеглени активи. Гарантирано от БАЕЗ означава облекчение на кредитната дейност. По тази причина транспортните фирми могат да настояват за по-ниски лихвени проценти пред кредитните институции, което до голяма степен да комепнсира плащането на застрахователната премия. Подобен е аргументът, който могат да ползват и при диалога им с лизингодателите. Важно е да заявим, че БАЕЗ остава в готовност за подкрепа и на други сектори в икономиката при необходимост от намеса на правителството.