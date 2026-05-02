Еврокомисарят по разширяването Марта Кос обяви, че ЕС спира парите за Сърбия

Европейският съюз замрази средствата, предназначени за Сърбия по проект за специална помощ за шест балкански държави заради спорни съдебни реформи. Това обяви еврокомисарят по разширяването Марка Кос, цитирана от Euroactiv.

„Засега спираме всички плащания от Плана за растеж, защото сръбският парламент прие реформи в съдебната система, без да се консултира с прокурори, съдии, с представители на Европейския съюз или други експерти“, обясни Кос.

Планът на ЕС за растеж за Западните Балкани предвижда 6 милиарда евро или 7.06 милиарда долара за периода 2024–2027 година. Парите са с цел стимулиране на икономиките на шестте държави и ускоряване на интеграцията на региона с Европейския съюз.

Според наблюдатели, критикуващи приетите през януари реформи, те дават на председателите на съдилища по-големи правомощия и премахват гаранциите, гарантиращи независимостта на прокурорите – все неща, притесняващи Брюксел и Съвета на Европа.

Промените идват на фона на няколко нашумели разследвания за корупция, насочени срещу висши правителствени ръководители.

Представители на АФП са се свързали с Европейската комисия, за да попитат дали има официално взето решение за спиране на финансирането, но все още не са получили отговор.

Изплащането на средствата по Плана за растеж е обвързано с реформи, включително с осигуряване на независимост на съдебната система и борба с корупцията.

Сърбия получи първия си транш по Плана за растеж в размер на 56.5 милиона евро в средата на януари. Общо парите за нея са в размер на 1.58 милиарда евро.

Кос разкритикува Сърбия и заради това, че остава близък съюзник на Кремъл и една от малкото европейски държави, които не са санкционирали Русия заради войната в Украйна. „Не можеш да седиш на два стола“, коментира по този повод еврокомисарят.