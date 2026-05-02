Денят по диагонал – 2 май 2026 г.

В Пампорово остава бедственото положение заради активизиралото се свлачище
Остава в сила обявеното бедствено положение в Пампорово, където заради активизирало се свлачище в района на „Райковски ливади” се стигна до затваряне на пътя между курорта и Смолян.
Според експерти това е най-голямото свлачище в историята на България, като то е довело до скъсване на газопровод, погълнало е огромни иглолистни дървета и електрически стълбове.
За да имаме 20 април, трябваше да имаме Оборище, припомни общински съветник в Панагюрище
От цялата страна родолюбци се включиха в събора-поклонение в историческата местност Оборище, където преди 150 години едни своеобразни първи български депутати взимат съдбовното решение за обявяване на въстание.
Пред паметника на „Априлци“ беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ.
Регистриран е опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим
Разлив на опасни препарати за растителна защита е установен при продължаващата официална проверка на БАБХ – Българската агенция по безопасност на храните в складовете на голям земеделски холдинг в свищовското село Вардим.
Преди дни там бяха открити огромни количества забранени или с изтекъл срок на годност пестициди и торове. При проникване на пестициди в почвата има риск от замърсяване на питейната вода. Пендиметалинът е устойчиво и токсично вещество с период на полуразпад в почвата над 120 дни.
Сирия разчита на руския петрол въпреки завоя на Запад
Русия се очертава като основен доставчик на суров петрол за Сирия, въпреки съюза на новото правителство на страната със Запада и широко разпространеното недоверие към Москва във връзка с военната ѝ подкрепа за сваления лидер Башар Асад.
Пратките на руско черно злато са скочили със 75% – до около 60 хил. барела на ден през тази година, според анализ, базиран на изчисления на агенция „Ройтерс“ на официални съобщения и данни за проследяване на кораби в LSEG, MarineTraffic и Shipnext.
До няколко месеца може да приключи сделката за 150 изтребителя Gripen за Украйна
Сделката за закупуване на до 150 изтребителя Gripen от Украйна може да бъде завършена в рамките на няколко месеца, заяви Микаел Йохансон, главен изпълнителен директор на компанията за отбранителна индустрия SAAB, в интервю за телевизия SVT.
През октомври 2025 г. шведският премиер Улф Кристерсон и Володимир Зеленски посетиха завода на SAAB в Линчопинг, където подписаха писмо за намерение Украйна да закупи до 150 самолета Gripen.
Иран смекчи исканията си към САЩ за разрешаване на конфликта
Иранската страна е готова за нов кръг от преговори в Пакистан следващата седмица. В новото мирно предложение Иран смекчи исканията си към САЩ за възобновяване на преговорите, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.
Според тях Техеран е предложил отварянето на Ормузкия проток едновременно с премахването на блокадата на иранските пристанища.