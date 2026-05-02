Денят по диагонал – 2 май 2026 г.

Остава в сила обявеното бедствено положение в Пампорово, където заради активизирало се свлачище в района на „Райковски ливади” се стигна до затваряне на пътя между курорта и Смолян.

Според експерти това е най-голямото свлачище в историята на България, като то е довело до скъсване на газопровод, погълнало е огромни иглолистни дървета и електрически стълбове.

От цялата страна родолюбци се включиха в събора-поклонение в историческата местност Оборище, където преди 150 години едни своеобразни първи български депутати взимат съдбовното решение за обявяване на въстание.

Пред паметника на „Априлци“ беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ.

Разлив на опасни препарати за растителна защита е установен при продължаващата официална проверка на БАБХ – Българската агенция по безопасност на храните в складовете на голям земеделски холдинг в свищовското село Вардим.

Преди дни там бяха открити огромни количества забранени или с изтекъл срок на годност пестициди и торове. При проникване на пестициди в почвата има риск от замърсяване на питейната вода. Пендиметалинът е устойчиво и токсично вещество с период на полуразпад в почвата над 120 дни.

Русия се очертава като основен доставчик на суров петрол за Сирия, въпреки съюза на новото правителство на страната със Запада и широко разпространеното недоверие към Москва във връзка с военната ѝ подкрепа за сваления лидер Башар Асад.

Пратките на руско черно злато са скочили със 75% – до около 60 хил. барела на ден през тази година, според анализ, базиран на изчисления на агенция „Ройтерс“ на официални съобщения и данни за проследяване на кораби в LSEG, MarineTraffic и Shipnext.

Сделката за закупуване на до 150 изтребителя Gripen от Украйна може да бъде завършена в рамките на няколко месеца, заяви Микаел Йохансон, главен изпълнителен директор на компанията за отбранителна индустрия SAAB, в интервю за телевизия SVT.

През октомври 2025 г. шведският премиер Улф Кристерсон и Володимир Зеленски посетиха завода на SAAB в Линчопинг, където подписаха писмо за намерение Украйна да закупи до 150 самолета Gripen.

Иранската страна е готова за нов кръг от преговори в Пакистан следващата седмица. В новото мирно предложение Иран смекчи исканията си към САЩ за възобновяване на преговорите, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Според тях Техеран е предложил отварянето на Ормузкия проток едновременно с премахването на блокадата на иранските пристанища.