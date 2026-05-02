САЩ предупреждават Европа за забавяне на оръжейните доставки заради войната в Иран

САЩ предупреждават Европа за забавяне на оръжейните доставки, тъй като войната в Иран изчерпва запасите им, съобщава „Файненшъл таймс“. По-конкретно Вашингтон е информирал европейските си съюзници, включително Обединеното кралство, Полша, Литва и Естония, че ще се наложи да се подготвят за сериозни забавяния при доставките на американски оръжия, тъй като той ще трябва да попълва запасите си, изчерпани от войната в Иран.

„Файненшъл таймс“ се позовава на деветима души, запознати с проблема, като двама от тях са признали, че се водят разговори и за отлагане на военните доставки за Азия.

Американските военни вече веднъж са били принудени да използват оръжия от други региони, включително от Индо-Тихоокеанския регион, за да попълнят недостига. Войната в Иран задълбочи опасенията сред международните наблюдатели дали САЩ наистина разполагат с достатъчен запас от оръжия, за да възпрат Пекин в един евентуален конфликт с Тайван.

Експерти по сигурността предупреждават, че и съюзниците на САЩ в Азия също трябва да се подготвят, че ще имат проблем със забавени доставки на оръжие. Това важи особено за Япония и Южна Корея, които разчитат на различни американски оръжия, включително на зенитно-ракетната система за противовъздушна отбрана Patriot.

Информацията за забавянето на доставките е лоша новина и за Украйна. По-конкретно няма да пристигнат навреме високомобилните ракетни установки за залпов огън Himars, Nasam и други ракетни системи. Himars, които са използвани в Украйна, се произвеждат от Lockheed Martin. Nasam са ракетни системи земя-въздух със среден обсег. В тяхното производство участва американската Raytheon и норвежката Kongsberg.

Сред съюзниците и партньорите на САЩ, които използват Nasams, са Тайван, Норвегия, Финландия, Испания, Холандия, Литва, Индонезия, Австралия, Унгария, Украйна, Дания, Катар и Оман. По данни на Lockheed Martin 14 американски партньори използват системата Himars. Сред тях са Тайван, Украйна, Полша, Естония, Австралия и Обединените арабски емирства.

От Пентагона обявиха, че „внимателно оценяват новите заявки за оборудване от страна на партньорите, както и вече договорените оръжейни сделки, за да си гарантират оперативните нужди“. От военното министерство на САЩ отказаха повече подробности заради оперативно чувствителния характер на подобен тип въпроси.

Новината за забавените оръжейни доставки идва в напрегнат период за трансатлантическите отношения. Американският президент Доналд Тръмп разкритикува съюзниците си, че не правят достатъчно, за да помогнат на кампанията на САЩ срещу Иран.

Източниците на „Файненшъл таймс“ твърдят, че ракетите NASAMS не са били широко използвани в иранския конфликт, но САЩ подготвят рекорден пакет оръжия за Тайван, който ще включва както ракети NASAMS на стойност около 6 млрд. долара, така и зенитно-ракетни системи за противовъздушна отбрана Patriot.

Япония вече била дълбоко разочарована от забавянията в доставките на системите, за които вече е платила, включително за крилатите ракети „Томахоук“, заради което заедно с Южна Корея решили да предпочетат местни производители дори в сфери, в които американското оборудване било далеч по-добро, твърдят запознати.