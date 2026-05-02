ПП-ДБ не са се разделили, за да има всяка група свой кандидат във Висшия съдебен съвет, категоричен е Велислав Величков

„Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ не са се разделили на две парламентарни групи, за да искат по една кандидатура в новия състав на Висшия съдебен съвет. Това заяви депутатът от „Продължаваме промяната“ – Велислав Величков в ефира на БНР. Той обаче уточни, че с разделянето двете парламентарни групи ще имат повече опции за ефективна парламентарна дейност.

Най-голямата грешка ще бъде да започнем да говорим за квоти за Висшия съдебен съвет предупреди Величков и подчерта: „Не е моментът за квоти! Трябва да изберем не действащи магистрати, не бивши и настоящи политици, камо ли партийци и депутати. Трябва да чуем гласа на експертите и професионалните и съсловни организации!“

Величков е внесъл законопроект, който предвижда 4 от номинациите да бъдат дадени на най-големите и доказани правни и съсловни организации – по един от Адвокатурата, Съюза на юристите, БАН и един, излъчен от Академичния съвет на Софийския университет.

Той уточни, че ако някой си мисли, че отделните парламентарни групи ще си подават някакъв лист с имена на хора – примерно двама на ПП-ДБ, един на „Възраждане“, то той ще обяви публично, че се извършва изнудвате да се дава празен чек на непознати хора.

Величков бе категоричен, че не трябва да има партийни послушковци и мишоци в парламентарната квота на бъдещия Висш съдебен съвет, затова от „Продължаваме промяната“ ще настояват на пълен преглед на биографията на предложените кандидати, на техния морален интегритет и професионални качества.

Що се отнася до причините за разделянето на ПП-ДБ на две парламентарни групи и до това кой има вина за това, Величков призна, че се е усещало натрупващо се напрежение още по време на предизборната кампания.

„Липсата на лидерска комуникация е проблем на всички лидери“, коментира той. Добави, че е разбрал, че между лидерите на ПП и на ДБ няма никаква комуникация и то от доста време. Той забелязал и разделение по места между симпатизантите и активистите на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. В Пловдив например отсъствали представителите на „Да, България“.

„В двата района, в които бях, течаха две кампании, в Пловдив – три. Не видях водача на листата си Ивайло Мирчев нито един път. В Пловдив пък се раздаваха три вестника. Другото, което ме изненада е, че между „Да, България“ и ДСБ имаше два различни вестника. Ивайло Мирчев правеше преференциална кампания на Анна Бодакова през цялото време в качеството си на лидер. Манол Пейков прехвърли своя вот към Чило Попов„, сподели Величков свои наблюдения.

Според него с писанията си във „Фейсбук“ активисти, симпатизанти и членове успели да довършат единството и така партийните активисти буквално се изяли.