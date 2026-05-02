До няколко месеца може да приключи сделката за 150 изтребителя Gripen за Украйна

Сделката за закупуване на до 150 изтребителя Gripen от Украйна може да бъде завършена в рамките на няколко месеца, заяви Микаел Йохансон, главен изпълнителен директор на компанията за отбранителна индустрия SAAB, в интервю за телевизия SVT.

„Това обикновено отнема няколко месеца, надяваме се през тази година“, каза той, когато го попитаха кога ще бъде завършена сделката.

През октомври 2025 г. шведският премиер Улф Кристерсон и Володимир Зеленски посетиха завода на SAAB в Линчопинг, където подписаха писмо за намерение Украйна да закупи до 150 самолета Gripen. Финансирането ще дойде от така наречения заем от ЕС от 90 милиарда евро, обещан на Киев.

Все още няма информация за стойността на сделката.

Йохансон не разкрива потенциалната цена на един изтребител.

През ноември 2025 г. компанията продаде 17 Gripen на Колумбия, договор на стойност 34 милиарда крони (3.69 милиарда долара).

На 11 февруари 2026 г. беше съобщено, че Украйна иска да използва част от фонда за подкрепа на ЕС, за да започне финансирането на закупуването на изтребители Gripen, според шведския министър на отбраната Пол Йонсон.

На 17 април 2026 г. украинският президент Володимир Зеленски и крал Карл XVI Густав на Швеция се срещнаха в Лвов и Зеленски заяви, че Украйна очаква да започне обучение на пилоти за Gripen в началото на 2026 година.

Saab JAS 39 Gripen (буквално „Грифон“) е лек едномоторен свръхзвуков многоцелеви изтребител, произведен от шведската аерокосмическа и отбранителна компания Saab AB.