Повечето зеленчуци поевтиняват, а плодовете поскъпват. Така бе и през предишната седмица на борсите у нас, съобщава БТА, позовавайки се на седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Най-сериозно е поевтиняването при краставиците – с 14.71% до 1.60 евро за килограм. При зрелия кромид лук цената намалява с 14.38% до 0.50 евро за килограм. Цената на доматите пада с 11.56% до 2.25 евро за килограм. Зелените и червените чушки също отбелязват спад – с 9.21% до 3.51 евро за килограм, и с 6.88% до 3.44 евро за килограм.

По-ниска е и цената на тиквичките, която пада с 3.61% до 1.60 евро за килограм, както и на зелената салата, която е 5.26% надолу до 0.90 евро за килограм. Без промяна остава цената на картофите и те се търгуват по 0.55 евро за килограм.

Има два зеленчука, при които се наблюдава поскъпване – при морковите – с 12.54% до 0.70 евро за килограм и при зелето – с 2.64% също до 0.70 евро за килограм.

При плодовете ябълките поскъпват с 0.95% до 1.28 евро за килограм. Лимоните са нагоре с 2.53% до 2.11 евро за килограм. Цената на портокалите и на бананите също се вдига – с 2.85% до 1.37 евро за килограм и с 0.67% до 1.51 евро за килограм.

При хранителните стоки прясното мляко поскъпва с 0.85% до 1.19 евро за литър. Яйцата (размер М) остават на цената от миналата седмица и се предлагат по 0.23 евро за брой на едро. Поевтиняване наблюдаваме при кравето сирене – то се понижава с 0.63% до 6.01 евро за килограм, а при кашкавал „Витоша“ – с 0.23% до 9.56 евро за килограм.

Киселото мляко, което е с 3% и над 3% масленост, е по-евтино с 1.45% и се предлага по 0.68 евро за кофичка от 400 грама. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска и то се търгува по 1.39 евро за брой, което е спад с 5.83 процента. Замразеното пилешко месо поевтинява с 0.21% до 3.73 евро за килограм.

Оризът е поскъпнал с 3.43% и е до 1.75 евро за килограм, лещата – с 1.63% и е до 2.12 евро за килограм. По-евтино се търгува зрелият фасул – с 0.57% до 2.11 евро за килограм. Цената на захарта е нагоре – с 1.32% до 0.92 евро за килограм. Поскъпва и олиото – с 0.45% до 1.80 евро за литър, и брашното тип 500 – с 5.82% до 0.80 евро за килограм.