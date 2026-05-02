За да имаме 20 април, трябваше да имаме Оборище, припомни общински съветник в Панагюрище

„За да имаме 20 април, трябваше да имаме Оборище. Тук, на 14 април 1876 г., депутати от близки и далечни краища на революционния окръг се събират по хайдушките пътеки, единни по сърце. Всички те вярват, че ще има свободна България. Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Нека притихнем и се пренесем в дните и нощите на април 1876 година. Преди години проф. Марко Семов казва, че в Оборище и Панагюрище българското национално възраждане достига своя връх, а националното осъзнаване на мисията пред собствената ни история е изразено най-силно. Оборище и Панагюрище останаха двете очи, през които нашата съдба гледа към днешния и утрешния ден“.

Това обяви председателят на Общинския съвет на Панагюрище Иван Лалов, цитиран от БТА, по време на всенародното поклонение в историческата местност Оборище.

Инициативата, посветена на 150 години от избухването на Априлското въстание, започна с откриването на изцяло обновената Алея на свободата, която започва от изхода на Панагюрище и стига до подножието на паметника в историческата местност „Оборище“.

На събитието присъстваха народни представители, конституционният съдия Атанас Семов, кметът на Панагюрище Желязко Гагов, общински съветници, представители на ръководството на „Асарел-Медет“ АД, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев, ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Георги Вълчев, както и Силвия Георгиева – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, и други представители на държавната и местната власт.

Бяха поднесени венци и цветя от името на председателя на Народното събрание – Михаела Доцова и на министър-председателя на Република България – Андрей Гюров.