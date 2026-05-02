РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

За да имаме 20 април, трябваше да имаме Оборище, припомни общински съветник в Панагюрище

Оборище, Панагюрище

За да имаме 20 април, трябваше да имаме Оборище. Тук, на 14 април 1876 г., депутати от близки и далечни краища на революционния окръг се събират по хайдушките пътеки, единни по сърце. Всички те вярват, че ще има свободна България. Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Нека притихнем и се пренесем в дните и нощите на април 1876 година. Преди години проф. Марко Семов казва, че в Оборище и Панагюрище българското национално възраждане достига своя връх, а националното осъзнаване на мисията пред собствената ни история е изразено най-силно. Оборище и Панагюрище останаха двете очи, през които нашата съдба гледа към днешния и утрешния ден“.

Това обяви председателят на Общинския съвет на Панагюрище Иван Лалов, цитиран от БТА, по време на всенародното поклонение в историческата местност Оборище.

Инициативата, посветена на 150 години от избухването на Априлското въстание, започна с откриването на изцяло обновената Алея на свободата, която започва от изхода на Панагюрище и стига до подножието на паметника в историческата местност „Оборище“.

На събитието присъстваха народни представители, конституционният съдия Атанас Семов, кметът на Панагюрище Желязко Гагов, общински съветници, представители на ръководството на „Асарел-Медет“ АД, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев, ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Георги Вълчев, както и Силвия Георгиева – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, и други представители на държавната и местната власт.

Бяха поднесени венци и цветя от името на председателя на Народното събрание – Михаела Доцова и на министър-председателя на Република България – Андрей Гюров.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.