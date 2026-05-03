Иран е представил план с 14-точки в отговор на предложението на САЩ за прекратяване на конфликта, започнал на 28 февруари, съобщава NPR – американското национално радио. То се позовава на иранската информационна агенция Tasnim и на държавната телевизия Press TV.

Най-ключовите точки в плана включват намиране на решение на разногласията и прекратяване на войната в рамките на 30 дни, вместо спазване на двумесечното прекратяване на огъня, както предложиха Съединените щати.

Други искания в плана, цитирани от ирански медии, включват гаранции срещу бъдеща военна агресия, изтегляне на американските сили от периферията на Иран, прекратяване на морската блокада, освобождаване на замразени ирански активи, плащане на репарации, отмяна на санкциите, прекратяване на военните действия в Ливан и нов механизъм за управление на Ормузкия проток.

Ирански висш чиновник обявил в петък, че документът е предаден и на Пакистан, но не дал повече подробности за съдържанието му. „Асошиейтед прес“ съобщи, че президентът Тръмп е заявил в събота, че преглежда новото предложение.

По-рано САЩ представиха на Иран 15-точкова рамка, в която едно от изискванията бе пълното отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на ядрената програма на Иран.

В петък Тръмп заяви пред репортери, че не е впечатлен от предложеното от Иран до момента.

„Те искат да сключат сделка, но аз не съм доволен от нея, така че ще видим какво ще се случи“, обясни Тръмп.