Граничари задържаха румънски камион с 1.5 млн. контрабандни цигари

Гранични полицаи са задържали 1.5 млн. къса контрабандни цигари в румънски камион, съобщават от МВР.

Служителите от РДГП – Русе са спрели излизащия от България товарен автомобил на прехода Русе-Гюргево, управляван от 55-годишен румъне.. Граничните полицаи извършили проверка заедно с митнически служители, при която в ремаркето са намерени 150 мастербокса цигари, равняващи се на 1 500 000 къса от известна търговска марка, без акцизен бандерол.

Шофьорът на товарният автомобил е задържан. Случаят е докладван на прокуратурата и е образувано досъдебно производство в Гранично полицейско управление – Русе.

