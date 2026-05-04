НСО с мерки за сигурност в София на Гергьовден

На 6 май 2026 г., Ден на храбростта и празник на Българската армия, от 10:00 часа пред Паметника на Незнайния воин в София ще се състои тържествен водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия, съобщиха от НСО. Гражданите, които желаят да присъстват на ритуала, ще имат достъп от 09:00 часа през пунктове за проверка, организирани при ул. „Раковски“ и ул. „Оборище“ и при ул. „Париж“ и ул. „Шипка“.

Присъстващите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван. За времето от 08:00 ч. до 15:00 ч. се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) в зоната за сигурност.