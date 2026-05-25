Катастрофа край Симитли взе жертва, движението по Е-79 е спряно

Тежка катастрофа край Симитли взе жертва и затвори движението по главен път Е-79, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал около 14:55 часа в района на разклона за Черниче. Загинала е 60-годишна жена от София.

По първоначални данни при изпреварване автомобилът, управляван от жената, се е ударил в друга кола, след което е навлязъл в насрещното движение и се е блъснал в товарен автомобил, паркиран в отбивка край пътя.

След катастрофата движението по Е-79 е затворено и в двете посоки. Леките автомобили се пренасочват по обходни маршрути от полицейски екипи, а тежкотоварните изчакват на място.