Денят по диагонал – 4 май 2026 г.

Фискалният съвет представи шест препоръки за бюджета за 2026 година, като предупреди за сериозни структурни проблеми в публичните финанси. Според анализа, бюджетът за 2025-та е приключил с дефицит от 4,1 млрд. евро, или над 3,5% от брутния вътрешен продукт. Макар това да надхвърля прага от 3%, заложен в Пакта за стабилност и растеж на ЕС, риск от процедура за свръхдефицит засега няма заради изключенията за военните разходи. Към март 2026-та дефицитът достига 1,5 млрд. евро (1,2% от БВП) – най-високото ниво за последните 15 години.

Началото на новата политическа седмица поставя отново във фокус въпроса за структурата и ефективността на държавното управление. На 5 май президентът Илияна Йотова започва консултации с парламентарните сили, а очакванията са за ускорена процедура по съставяне на кабинет с премиер Румен Радев. Заявката на управляващата партия е за възобновяване на дебата за броя на министерствата, които в момента са 19, като ще се акцентира не само върху административното, но и върху икономическото значение на промяната. Въпросът не се изчерпва с формална реорганизация.

В четирите най-големи града (София, Пловдив, Варна и Бургас), гражданите са осъдили

общините за общо около 1.7 млн. лв. за последните пет години заради инциденти, свързани с

лоша инфраструктура. Само София е изплатила над 955 000 лв., а Пловдив – около 497 000 лева.

Срещу Велико Търново са били образувани 10 дела за 3 месеца, основно след щети от

попадане в дупки. Малко или много е това? А и докато нещо не се промени ще продължаваме да се питаме: „С каква „съобразена скорост” можем да пропадаме в дупките по пътищата?”

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон ще започне в понеделник, 4 май, операция за извеждане и насочване на блокирани кораби от Ормузкия проток, след като в района бяха съобщени нови атаки срещу плавателни съдове. По думите на държавния глава инициативата, наречена „Проект Свобода“, цели да подпомогне стотици кораби и около 20 000 моряци, останали блокирани от началото на конфликта. Тръмп не даде подробности за мащаба на операцията, но подчерта, че тя ще позволи на „неутрални и невинни“ държави да продължат нормалната си търговска дейност.

Петима са привлечени като обвиняеми за схема с усвояване на потребителски кредити. Едно от лицата е с обвинение за използване на фалшива лична карта, съобщи заместник-градският прокурор на София Десислава Петрова. Началникът на отдел „Икономическа полиция“ към СДВР Илчо Благоев определи случая като „интересна и нова схема“. Петорката е с чисто криминално минало, а членовете ѝ са на възраст между 19 и 25 години. Източването е ставало с подправени документи и онлайн платформи на банките.

Цените на суровия петрол скочиха на 4 май след като иранските държавни медии съобщиха, че Техеран е ударил фрегата на американските военноморски сили, която е искала да навлезе в Ормузкия проток. Полуофициалната информационна агенция Fars посочи, че две ракети са ударили военния кораб близо до пристанището „Джаск“ на южния вход на пролива, където иранският военноморски флот има база, но висш американски служител веднага отрече информацията. Според Fars News, фрегатата „е била подложена на ракетна атака, след като е игнорирала предупрежденията от военноморските сили на Ислямска република Иран“.