Rio Tinto затваря канадската диамантена мина Диавик

На едно замръзнало езеро в северната част на Канада, на около 200 км под Арктическия кръг, работник се спуска под земята, за да търси диаманти. Условията са изключително тежки – температурите падат до -50°C и работата изисква сериозна подготовка. Това е последният му работен ден в канадската диамантена мина Диавик на Rio Tinto. След повече от 20 години работа и добив на огромни количества диаманти, находището вече е изчерпано и мината затваря.

Това не е просто край на една мина, а знак за сериозни проблеми в целия сектор. Диамантената индустрия в региона дълго време е била основен източник на доходи и работа за местните хора, но сега започва да запада.

Основната причина е, че диамантите вече не са толкова търсени, особено от младите. Вместо това все повече хора избират по-евтини лабораторно създадени камъни. Цените на естествените диаманти падат рязко – с над 50% спрямо 2022 г., което прави добива по-малко печеливш.

През последните две години диамантеният бизнес на Rio Tinto е загубил почти 200 млн. долара и вече не е сред основните дейности на компанията. „Пазарната среда е много трудна“, казва Софи Бергерон от Rio Tinto. В същото време трите големи мини в региона, които формират около една пета от местния БВП, са към края на живота си.

Заради това големите компании като Rio Tinto губят пари и започват да се изтеглят от този бизнес. Останалите мини в района също са към края на живота си и ще затворят през следващите години.

Това означава сериозни последици за местната икономика – възможно е хиляди хора да загубят работа, а много от тях да се наложи да се преместят другаде.

Критиците казват, че властите не са се подготвили за този момент и не са развили други отрасли. От своя страна местните управляващи посочват, че регионът има дългогодишни социални проблеми, които затрудняват развитието.

Сега се търсят нови възможности – например добив на други ресурси като литий или нови държавни инвестиции в инфраструктура и отбрана.

В същото време компаниите трябва да се погрижат за природата, тъй като добивът е нанесъл щети, включително на местните стада северни елени.

За много от работниците това е просто край на добре платена работа. Някои от тях планират да се върнат към по-спокоен живот – лов, риболов и време със семейството.

„Харесвах тази работа, но най-вече заради парите“, казва един от тях.

