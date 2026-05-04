Зеленски очерта три приоритета преди срещата на Европейската политическа общност

Украинският президент Володимир Зеленски очерта три основни приоритета преди днешната среща на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван, предаде Укринформ.

Първият приоритет е ускоряване на усилията за „достоен край“ на войната.

„Необходими са съвместни усилия за засилване на дипломатическите действия и предотвратяване на всякакво отслабване на натиска върху агресора. Русия трябва да сложи край на тази война“, заяви той.

Като втора ключова задача украинският държавен глава посочи изпълнението на европейския пакет за подкрепа в размер на 90 милиарда евро.

Третият приоритет е свързан с укрепване на противовъздушната отбрана, гарантиране на енергийна сигурност и задълбочаване на сътрудничеството с партньорите в енергийния сектор.

„Отсега вече се подготвяме активно за следващия отоплителен сезон и диверсифицираме съответната подкрепа. Очертах всички нужди за защита и възстановяване“, изтъкна Зеленски, като благодари на всеки партньор, готов да помогне.

Срещата на върха се провежда под мотото „Изграждане на бъдещето: единство и стабилност в Европа“ и се очаква да събере 48 държавни и правителствени ръководители. За първи път участие ще вземе и държава извън Европа – Канада, представена от премиера Марк Карни. Български представител ще е президентът Илияна Йотова.