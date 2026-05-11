Зрее нов скандал с плана за градежи в „Борисовата градина“

Над десет години „концепциите“ за Подробния устройствен план (ПУП) на най–стария парк у нас не могат да доведат до смислени решения.

Назрява пореден скандал, свързан с опита за прокарване на нов устройствен план на Борисовата градина. Целта му е да бъде разрешено застрояване, като се заобиколи изискването на закона да бъде изготвена екологична оценка. Това става ясно от решението от началото на март на ресорната Регионална инспекция по околна среда и води- София, в което изрично се подчертава „да не се извършва екологична оценка“ с мотив, че планът няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху околната среда.

Вече десет години

идеите на плеяда столични управници за застрояване в Борисовата градина срещат отпора на екозащитни организации. От гражданското обединение „Зелени закони“ напомнят, че вече са водили съдебно дело при предишния опит да бъде прокаран такъв устройствен план и са го спечелили.

Делото доведе до решение на министъра ( №122 от 19 юли 2024 г.) на Министерството на околната среда и водите да отмени изискването да не се извършва екологична оценка. Сега обаче отново на страницата на Регионална инспекция по околна среда и води се появява съобщение с дата 10 март, че няма необходимост от екологична оценка.

От „Зелени закони“ съобщават, че вече има заведени жалби, адресирани до Министерството на околната среда и водите и до съда. Междувременно и кметската администрация на район „Средец“ изглежда се е притеснила и е призовала гражданите да дадат своите становища по въпроса, съобщават от екозащитната организация.

Още през 2016 г., а по-късно и през 2022 г. „Зелени закони“ заедно със съмишленици като общинския съветник Марта Георгиева сигнализират,

че проектът за ПУП на парк „Борисова градина“ очертава сериозна рамка за бъдещо развитие на инвестиционни намерения в границите на най-стария градски парк в столицата и затова следва задължителна процедура по екологична оценка.

Инвеститорът вместо да актуализира инвестиционните си намерения обаче е депозирал скандалния ПУП в Регионална инспекция по околна среда и води за преценяване необходимостта от екологична оценка. И директорът Ирена Петкова, която е подписала решението, е преценила, че този ПУП няма нужда от екологична оценка и на практика

дава зелена светлина за реализирането му.

Това е и причината екозащитниците да призоват гражданите да изразят мненията си официално, като подадат жалби до Министерство на околната среда и водите и трите столични района – „Средец“, „Лозенец“ и „Изгрев“, тъй като парка се разпростира на територията и на трите района. Идеята е да притиснат Министерството на околната среда и водите да отмени решението на РИОСВ-София.

Екозащитниците подчертават, че според тях това решение трябва да бъде отхвърлено и поради целесъобразност, тъй като „процедурата по екологична оценка е законова гаранция, че устройствения план за най-големия централен парк на столицата няма да компрометира неговите екологични функции, които са от значение както за биоразнообразието, така и за качеството на живот на хората“.

Изтъкват се и още нарушения, които би трябвало да са основание за преразглеждане на това решение.

„Извън процедурните нарушения, екологичната оценка би позволила обществото да разбере какви са конкретните намеси и инвестиционни намерения, които се допускат в любимия ни парк и колко зелени масива от столетни дървета ще бъдат жертване за строителство или затворени атракциони. След като огромната обществена буря на всички проведени досега обсъждания през 2016 г. и 2022 г. отхвърли категорично масивното строителство, което се опитваха да прокарат с проекта, този път ни застрашават на пръв поглед благовидни строежи като:

сгради за поддръжка на парка, тоалетни, детски площадки, площадки за кучета, зони за пейнтбол, велоекстрийм, както и паркинга под Капитолия.

Тези строежи биха могли да са пагубни за парка, тъй като биха били повод за заграждане на детските и екстремните съоръжения от частни собственици. Една тоалетна, построена в средата на гората – лесопарковата ѝ част, която е паметник на лесопарковото изкуство, с прокарана канализация и електричество, би довела до загуба на природната част и УРБАНИЗАЦИЯ НА ПАРКА. Вече има прецедент, при който разрешения за т. нар. „тоалетна“ доведе до застрояване със сграда на банка и загуба на парково пространство в градския парк „Заимов“.

Паркинг върху бившето трамвайно шосе вече се строи в район „Изгрев“, като има разрешение за строеж без ПУП. Този строеж е само един от паркингите, планирани в проекта на ПУП – за парк, в който официално има забрана за достъп на МПС“, алармират от „Зелени закони“.

Според организацията

на задължителна екологична оценка подлежат всички планове,

предвиждащи инвестиционни намерения, включени в приложение 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда. В Подробния устройствен план на „Борисова градина“ се предвиждат нови подземни и наземни паркинги. Паркингите са включени в приложение 2 на ЗООС, тоест този ПУП подлежи задължително на екологична оценка. В допълнение, в момента се извършва незаконен строеж, без екологична оценка, на един от предвидените в проекта паркинги – в район „Изгрев“, върху бившата трамвайна линия. Този строеж трябва да бъде спрян от МОСВ, призовават екозащитниците.

В анализа си „Зелени закони“ подробно обясняват защо са вредни планираните регулации в плана за най-стария градски парк. Според тях, проектът за ПУП противоречи на изискванията на журито на Столична община от 2015 г. , с които тя е възложила изработването на плана. От организацията посочват основните неспазени изисквания:

Да не се допуска ново строителство

– има немалко места с предвидени нови сгради, като най-значимо ново застрояване ще има на мястото на автокъща „Капитолия“ срещу Биологическия факултет на СУ и в района на гара „Пионер“

Да не се предвиждат нови транспортни връзки в парка

– проектът създава нови паркинги и автомобилни входове към парка, като се опитва да решава проблемите на паркирането на околните квартали, като отнема нови територии от вече намалелия парк. Определено създава нови автомобилни подходи и не решава проблемите с трафика в парка, като предлага „специален режим“ на достъп с разрешение от Столична община, който и досега съществува.

Да се изградят връзки между частите на парка

и да се улесни достъпът на пешеходци и велосипедист до всяка от тях – предвиждат се няколко подлеза (вместо приоритизиращи пешеходците решения за наземно пресичане с „екодукти“, които бяха част от спечелилата конкурса за ПУП концепция), а не се разрешават основните проблеми като огражденията, препятстващи достъпа до Ловен парк откъм Лозенец и „София ленд“ и за огражденията откъм болница „Токуда“ и вече изграждащите се прилежащи сградни комплекси. Към момента съществуващите в миналото връзки за преминаване между централната паркова част от Орлов мост, резерватната част до парк-хотел „Москва“, Телевизионната кула, „Ловен парк“ и „Южен парк“ са малко, опасни или препречени от новопостроени комплекси. Такъв достъп и свързване на зелените площи не се създава с проекта за ПУП.

Да се изгради екологосъобразна стратегия

за управление и опазването на биоразнообразието на парка и да не се допуска никаква намеса в резерватната част на парка – вместо това ръководителят на екипа арх. Ковачев заявявя, че „гората е дива“ и целта на проекта е да я направи по-достъпна, а член на екипа му изразява мнение, че в града няма нужда от гора. В случая проектът планира „санитарни“ сечи, като е представена експертиза за предвидени за сеч дървета, която е базирана на горско законодателство и не отчита статута на парка като опазващ градско биоразнообразие. Не са спазени и изискванията за маркиране на градски дървета за сеч, съобщават еколозите.

Да се изяснят случаите с частните имоти в парка

и да се възстановят територии към него – редица конфликтни случаи не са решени (басейн „Мария Луиза“, „Летен театър“ и други), не се предвижда заградените частни парцели с ограничен достъп да бъдат възвърнати като общинска собственост и да бъдат с отворен публичен достъп – тенис кортове, стадиони, колодрум и други. Според проекта нови затворени обекти ще се появят и около гара „Пионер“, отново със затворен достъп и откъсващи части от парка. В проекта се предвиждат и уедрени устройствени имоти (УПИ), които позволяват не само ново строителство в парка, но и надвишаване на параметрите за застрояване, предвидени от Общия устройствен план на Столична община;

Да се премахнат заведения и неприсъщи сгради

– предлага се преместване на един обект (конна база) от една част на парка в друга , но се изграждат нови сгради. Премахват се три, но се създава едно голямо заведение-монополист на езерото „Ариана“, Климатично училище в резерватната част, сгради в частта срещу Биологическия факултет и около гара „Пионер“. Спортните затворени комплекси с частен достъп продължават да са голяма част от централната част на парка, като за тях вече ще е разрешено и да си построят покриви – тоест паркът освен с частни игрища ще се напълни и със сгради в тези игрища.

И не на последно място от „Зелени закони“ напомнят, че изрично условие в договора за възлагане на изработване на проект на Подробния устройствен план на парк „Борисова градина“ е проектирането да се извърши като се спазва заданието, одобрено с Решение No 417 от 18 юли 2013 г. на СОС, препоръките на журито от проведения конкурс и да е на базата на спечелилата конкурса устройствена концепция.

Очевидно обаче, времето е „заличило“ всички тези основополагащи за плана изисквания. И днес „концепцията“ за развитието на парка няма нищо общо с поставените условия при нейното възлагане…?!