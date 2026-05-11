Първата задача за бъдещата дипломат №1 на Унгария Анита Орбан – доверието на Европа

Новото правителство на Унгария ще преразгледа финансирането и прилагането на договора с Русия за изграждане на два нови реактора за атомната електроцентрала „Пакш“.

Според премиера Петер Модяр цената на проекта за АЕЦ „Пакш“ – 12 и половина милиарда евро – е твърде раздута. А номинираният за министър на икономиката и енергетиката Ищван Капитани потвърди днес в парламента в Будапеща, че започва ревизия на проекта, тъй като никой няма информация за условията по прилагането му освен досегашното правителство на Виктор Орбан.

„Всичко в ядрената ни енергетика трябва да е прозрачно“, заяви Капитани пред депутатите.

Разширяването на АЕЦ „Пакш“ беше договорено от кабинета „Орбан“ през 2014-та година с „Росатом“, без да бъде обявяван търг. Руската държавна компания обяви, че е готова да оправдае всички компоненти на договорената цена.

За Русия днес говори и още един кандидат за министър в Унгария – Анита Орбан, която се очаква да стане дипломат №1. Тя заяви, че Русия ще остане партньор на Будапеща, но не на основата на едностранна зависимост.

„В настоящата геополитическа ситуация политиките на Русия представляват предизвикателство за сигурността на Унгария и на Европа“, обясни Анита Орбан. И допълни, че първата й задача на поста ще е да възстанови доверието на Европейския съюз в Унгария.

Тя съобщи още, че премиерът Модяр ще посети Полша идната седмица. А днес полското правителство съобщи, че е поискало спешно от властите в Будапеща информация как бившият министър на правосъдието на Полша Збигнев Жобро е напуснал Унгария и се е оказал в Съединените щати.

Жобро и бившият му заместник Марчин Романовски, които бяха в правителството във Варшава, когато там управляваше националистката партия „Право и справедливост“, са подсъдими в Полша по десетки обвинения. Бившият унгарски премиер Виктор Орбан обаче им даде политическо убежище и те бяха недостъпни за полското правосъдие. Паспортите и на двамата са анулирани.