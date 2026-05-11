РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Първата задача за бъдещата дипломат №1 на Унгария Анита Орбан – доверието на Европа

От деня Новина Първата задача за бъдещата дипломат №1 на Унгария Анита Орбан - доверието на Европа

Новото правителство на Унгария ще преразгледа финансирането и прилагането на договора с Русия за изграждане на два нови реактора за атомната електроцентрала „Пакш“.

Според премиера Петер Модяр цената на проекта за АЕЦ „Пакш“ – 12 и половина милиарда евро – е твърде раздута. А номинираният за министър на икономиката и енергетиката Ищван Капитани потвърди днес в парламента в Будапеща, че започва ревизия на проекта, тъй като никой няма информация за условията по прилагането му освен досегашното правителство на Виктор Орбан.

„Всичко в ядрената ни енергетика трябва да е прозрачно“, заяви Капитани пред депутатите.

Разширяването на АЕЦ „Пакш“ беше договорено от кабинета „Орбан“ през 2014-та година с „Росатом“, без да бъде обявяван търг. Руската държавна компания обяви, че е готова да оправдае всички компоненти на договорената цена.

За Русия днес говори и още един кандидат за министър в Унгария – Анита Орбан, която се очаква да стане дипломат №1. Тя заяви, че Русия ще остане партньор на Будапеща, но не на основата на едностранна зависимост.

„В настоящата геополитическа ситуация политиките на Русия представляват предизвикателство за сигурността на Унгария и на Европа“, обясни Анита Орбан. И допълни, че първата й задача на поста ще е да възстанови доверието на Европейския съюз в Унгария.

Тя съобщи още, че премиерът Модяр ще посети Полша идната седмица. А днес полското правителство съобщи, че е поискало спешно от властите в Будапеща информация как бившият министър на правосъдието на Полша Збигнев Жобро е напуснал Унгария и се е оказал в Съединените щати.

Жобро и бившият му заместник Марчин Романовски, които бяха в правителството във Варшава, когато там управляваше националистката партия „Право и справедливост“, са подсъдими в Полша по десетки обвинения. Бившият унгарски премиер Виктор Орбан обаче им даде политическо убежище и те бяха недостъпни за полското правосъдие. Паспортите и на двамата са анулирани.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.