Могат ли сардините да направят кожата ви сияйна

В TikTok все по-често се говори за т.нар. „сияние от сардини“ – тенденция, при която потребители твърдят, че редовната консумация на сардини прави кожата по-чиста, гладка и блестяща. Макар тези малки рибки да не изглеждат особено апетитно за всеки, експертите признават, че съдържат ценни хранителни вещества, полезни за кожата.

Какво казва науката?

Все още няма директни изследвания, доказващи, че яденето на сардини само по себе си води до „сияйна кожа“. Но учените потвърждават, че хранителните вещества в тях могат да подпомогнат здравето на кожата.

Сардините са богати на:

омега-3 мастни киселини

висококачествен протеин

витамин D

витамин B12

селен

Омега-3 укрепват кожната бариера

Омега-3 мастните киселини като DHA и EPA помагат за поддържането на хидратирана и еластична кожа. Те укрепват кожната бариера, задържат влагата и намаляват възпаленията и зачервяването.

Според дерматолози това може да направи кожата по-малко суха, по-спокойна и по-здрава на вид.

Могат да помогнат при акне и екзема

Някои проучвания показват, че омега-3 могат да намалят възпалителното акне и да подобрят състоянието на кожата при екзема. При розацея резултатите засега не са достатъчно категорични.

Подкрепят производството на колаген

Протеинът и минералите в сардините подпомагат производството на колаген – веществото, което придава стегнатост и структура на кожата. Селенът защитава колагена от оксидативен стрес, а витамин B12 подпомага обновяването на клетките.

Витамините подпомагат обновяването на кожата

Сардините са сред малкото естествени източници на витамин D, който играе важна роля за възстановяването и растежа на кожните клетки.

Трябва ли да ядем сардини за по-красива кожа?

Специалистите смятат, че сардините са отлична част от противовъзпалителен хранителен режим, който може да подпомогне здравето на кожата. Те обаче не са заместител на слънцезащитата, хидратацията или лечението, препоръчано от дерматолог.

Съвети за консумация

Яжте риба поне 2–3 пъти седмично.

Избирайте пресни консерви без ръжда или подути опаковки.

Внимавайте с количеството сол, тъй като консервираните сардини съдържат много натрий.

Комбинирайте ги със салати, паста, пълнозърнест хляб или домашни разядки.



Сардините няма магически да преобразят кожата ви, но хранителните вещества в тях могат да помогнат за по-здрава, хидратирана и спокойна кожа. Когато са част от балансирано хранене, те могат да бъдат полезен съюзник за естествен блясък отвътре.

