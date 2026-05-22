Министър Ивкова разказа как 5 години ремонтират Спешното отделение в МБАЛ „Рахил Ангелова“ в Перник

Министерството на здравеопазването от доста отдавна изпълнява проекта за подкрепа и развитие на Спешната медицинска помощ по оперативна програма „Региони в растеж“, като за ремонтните дейности в Спешното отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ в град Перник първият договор е сключен още на 1 септември 2021 година. Това призна министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата от „Прогресивна България“ – Мартин Жлябинков, който алармира, че в Спешното отделение на болницата в Перник няма елементарни условия за прегледи и лечение.

Здравното министерство е сключило договора с изпълнителя „Йорданов Инжинеринг“ ЕООД, като два месеца по-късно – на 22 ноември 2021 г. е подписан Акт 2 за откриване на строителна площадка на обекта и изпълнителят започнал разрушителни дейности съгласно инвестиционния проект.

Впоследствие обаче поради системно нарушаване на задълженията по договора от страна на изпълнителя и констатирани забавяния в изпълнението на ремонта на Спешното отделение, Министерството на здравеопазването прекратило сключения договор. Това станало през есента на 2023 година. Тогава били предприети мерки за налагане на предвидените в договора санкции и неустойки.

През 2024 г. Министерство на здравеопазването обявило нова обществена поръчка с предмет „Трето преобявяване на извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите на Спешната помощ в МБАЛ „Рахила Ангелова“. Още същата година обаче – на 4 октомври 2024 г. с решение на възложителя обществената поръчка била прекратена. Причината била, че нито една от представените оферти не отговаряла на условията за представяне, включително за форма, начин и срок за изпълнение на ремонта.

Впоследствие била обявена нова обществена поръчка. Това станало на 18 ноември 2025 г., като тя била с предмет „Извършване на строително-монтажни работи, вътрешно преустройство в обекти от системата на спешната медицинска помощ в град Кърджали и град Перник“. С решение от 4 февруари 2026 г. бил определен и изпълнителят на ремонта на Спешното отделение и за част от съществуващата 7-етажна сграда на МБАЛ „Рахила Ангелова“. Спечелилият обществената поръчка изпълнител бил „Артстрой“ ООД, поясни министър Ивкова. Тя уточни, че от месец февруари до момента с него не е сключен договор, въпреки че той е класиран на първо място.

Ето защо Ивкова възложила на компетентните звена на Министерството на здравеопазването в най-кратки срокове да предприемат действия по процедурата. В същото време тя отчете, че Спешното отделение на МБАЛ в Перник си има реално всичко – и закупена медицинска апаратура, и специализирано медицинско оборудване, и медицинско и технологично обзавеждане. Изрази увереност, че съвсем скоро ще сподели добри новини за жителите на Перник.